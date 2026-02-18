Kanadske vlasti treba da shvate da će pljenidba ruske diplomatske imovine i drugi oblici pritiska dobiti adekvatan odgovor Moskve, saopštila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Zvaničnici u Otavi treba da shvate da će put eskalacije dovesti do daljih destruktivnih scenarija i nepovratnih posljedica u bilateralnim odnosima, koji su već znatno narušeni zbog postupaka Kanađana", rekla je Zaharova novinarima, komentarišući pozive Kanade na pljenidbu ruske diplomatske imovine.

Ruski ambasador u Kanadi Oleg Stepanov rekao je u ponedjeljak, 16. februara, da bi potencijalna kanadska konfiskacija diplomatske imovine Rusije mogla da okonča diplomatske odnose, ali da je Moskva spremna na svaki ishod.

On je ocijenio da Kanada uvodi sankcije Rusiji zbog nedostatka moći, kao i da bi pokazala podršku Kijevu, dok u stvarnosti ta ograničenja nemaju praktičnog efekta.