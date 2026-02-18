Isplivali šok detalji: Nožem posjekao učenicu, imao spisak žrtava

Stravičan incident dogodio se u Srednjoj zdravstvenoj školi u Murskoj Soboti u Sloveniji ranije ove godine kada je učenik (15) napao učenicu četvrtog razreda nožem. Posjekao joj je lice i leđa u hodniku škole tokom časa. Policija je ubrzo nakon incidenta uhvatila napadača i pritvorila ga.

Kako je objavila Sobotainfo, ubrzo nakon napada, kružile su informacije da osumnjičeni ima spisak ljudi koje je trebalo da napadne. Prošle nedjelje, osumnjičenom je produžen pritvor na Jedinici za forenzičku psihijatriju Odjeljenja za psihijatriju Univerzitetskog medicinskog centra Maribor do 9. marta 2026. godine.

Redakcija Sobotainfo dobila je "nezvanične, ali pouzdane i istovremeno zabrinjavajuće detalje incidenta", prenosi Zurnal24.

Izvor koji je razgovarao sa Sobotainfo navodi da je mađarski državljanin navodno organizovao neku vrstu onlajn izazova putem raznih društvenih mreža, u okviru kojeg su učesnici navodno napali nekoliko ljudi nožem i snimali se pri tome. Prema izvoru, osumnjičeni za napad u Srednjoj zdravstvenoj školi Murska Sobota takođe je bio umiješan u takav izazov. Navodno, čak postoji i snimak napada na učenika.

Svijet Vratio se opasni predator: Najnovije otkriće bi moglo da zabrine turiste

Policijska uprava Murska Sobota nije ni potvrdila ni demantovala informaciju.

Učenici se zaključali u učionicama

Podsjećanja radi, direktorka škole Zlatka Lebar je nakon napada izjavila da je incident brzo primjećen i da su preduzete hitne mjere u skladu sa bezbjednosnim protokolima.

Učenici i osoblje su se zaključali u učionicama u kojima se održavala nastava i čekali dalja uputstva. Nakon što ih je policija obavijestila da je opasnost prošla, učenici su napustili učionice, a nastava je već bila završena poslije 11 časova, prenosi Telegraf.