Logo
Large banner

Isplivali šok detalji: Nožem posjekao učenicu, imao spisak žrtava

Izvor:

Telegraf

18.02.2026

14:18

Komentari:

0
Испливали шок детаљи: Ножем посјекао ученицу, имао списак жртава
Foto: Pixabay

Stravičan incident dogodio se u Srednjoj zdravstvenoj školi u Murskoj Soboti u Sloveniji ranije ove godine kada je učenik (15) napao učenicu četvrtog razreda nožem. Posjekao joj je lice i leđa u hodniku škole tokom časa. Policija je ubrzo nakon incidenta uhvatila napadača i pritvorila ga.

Kako je objavila Sobotainfo, ubrzo nakon napada, kružile su informacije da osumnjičeni ima spisak ljudi koje je trebalo da napadne. Prošle nedjelje, osumnjičenom je produžen pritvor na Jedinici za forenzičku psihijatriju Odjeljenja za psihijatriju Univerzitetskog medicinskog centra Maribor do 9. marta 2026. godine.

Redakcija Sobotainfo dobila je "nezvanične, ali pouzdane i istovremeno zabrinjavajuće detalje incidenta", prenosi Zurnal24.

Izvor koji je razgovarao sa Sobotainfo navodi da je mađarski državljanin navodno organizovao neku vrstu onlajn izazova putem raznih društvenih mreža, u okviru kojeg su učesnici navodno napali nekoliko ljudi nožem i snimali se pri tome. Prema izvoru, osumnjičeni za napad u Srednjoj zdravstvenoj školi Murska Sobota takođe je bio umiješan u takav izazov. Navodno, čak postoji i snimak napada na učenika.

ајкула

Svijet

Vratio se opasni predator: Najnovije otkriće bi moglo da zabrine turiste

Policijska uprava Murska Sobota nije ni potvrdila ni demantovala informaciju.

Učenici se zaključali u učionicama

Podsjećanja radi, direktorka škole Zlatka Lebar je nakon napada izjavila da je incident brzo primjećen i da su preduzete hitne mjere u skladu sa bezbjednosnim protokolima.

Učenici i osoblje su se zaključali u učionicama u kojima se održavala nastava i čekali dalja uputstva. Nakon što ih je policija obavijestila da je opasnost prošla, učenici su napustili učionice, a nastava je već bila završena poslije 11 časova, prenosi Telegraf.

Podijeli:

Tagovi :

Slovenija

napad nožem

vršnjačko nasilje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Вратио се опасни предатор: Најновије откриће би могло да забрине туристе

Svijet

Vratio se opasni predator: Najnovije otkriće bi moglo da zabrine turiste

2 h

0
Санитетска возила

Društvo

Zdravstvene ustanove u Srpskoj dobile vozila vrijedna 439.000 evra

2 h

0
Буђење устајање истезање кревет

Zdravlje

Četiri jutarnje navike za zdraviji život

2 h

0
Стиже и четврто свјетло на семафор: Ево шта значи

Auto-moto

Stiže i četvrto svjetlo na semafor: Evo šta znači

2 h

0

Više iz rubrike

Вратио се опасни предатор: Најновије откриће би могло да забрине туристе

Svijet

Vratio se opasni predator: Najnovije otkriće bi moglo da zabrine turiste

2 h

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban: Grube i podmukle metode protiv Budimpešte

2 h

0
zlostavljanje djece

Svijet

Pooštrene kazne za zlostavljanje djece: Evo koliko će robijati pedofili koji vrebaju po internetu

2 h

0
У Њемачкој погинуо камионџија из Добоја

Svijet

U Njemačkoj poginuo kamiondžija iz Doboja

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

28

"Merkator" počeo naplaćivati parking, evo koliko košta sat i mjesečni zakup

16

18

Delfin snimljen u rijeci u Hrvatskoj: Građani dobili upozorenje da mu ne prilaze

16

10

Trovanje u rudniku; Desetine mrtvih

16

05

Radončić: Bećirović i Konaković moraju izaći pred demonstrante

16

03

Minić: Republika Srpska otvara vrata globalnim firmama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner