Četiri jutarnje navike za zdraviji život

Većina nas više puta pritisne dugme za odlaganje budilnika, ustane iz kreveta i uzme kafu, a već se osjećamo kao da kasnimo.

Ipak, način na koji započinjete jutro ima pravi uticaj na vaše zdravlje, energiju i izbore koje pravite tokom cijelog dana. Ne radi se o savršenstvu ili buđenju u 5 ujutru, već o malim, dosljednim navikama koje tiho postavljaju ton za bolje dane.

Auto-moto Stiže i četvrto svjetlo na semafor: Evo šta znači

Budite izloženi ranom svjetlu

Probudite se i izađite napolje. Istraživanja pokazuju da ljudi koji su rano ujutru izloženi jakom svjetlu imaju niži BMI bez obzira na ishranu ili vježbanje.

Još jedna velika prednost izlaganja jakom jutarnjem svjetlu je to što podstiče ranije noćno oslobađanje melatonina, tako da ćete lakše moći da odete u krevet noću.

Uzmite čašu vode

Zvuči prilično jednostavno, ali čaša vode ujutru ima bezbroj nevjerovatnih zdravstvenih koristi. Jedna istraživačka studija je pokazala da ispijanje oko 500 ml vode nakon buđenja povećava metabolizam za oko 30%. Vaš mozak se sastoji od 75% vode. Kada je hidriran, može pravilno da funkcioniše. Voda daje mozgu električnu energiju za sve moždane funkcije, uključujući procese razmišljanja i pamćenja.

Hronika Pali serijski lopovi: Upadali u vikendice i odnosili sve

Biti zahvalan

Zahvalnost ima specifične zdravstvene koristi u kojima vrijedi uživati svakog jutra. Dr Robert A. Emons, naučno je dokazao vezu između zahvalnosti i sreće. U eksperimentalnom poređenju, oni koji su vodili dnevnik zahvalnosti svake nedjelje vježbali su redovnije, prijavili su manje fizičkih simptoma, osjećali se bolje u vezi sa svojim životom u cjelini i bili su optimističniji u pogledu predstojeće nedjelje u poređenju sa onima koji su bilježili probleme ili neutralne životne događaje.

Pokrenite svoje tijelo, čak i malo

Da li počinjete dan osjećajući se tromo? Najbrži način da povećate svoju jutarnju energiju je da počnete da se krećete. Ubrzaćete svoj metabolizam i osloboditi serotonin, hormon „dobrog osjećaja“. Ovo će takođe pomoći u ublažavanju stresa i poboljšanju vašeg opšteg emocionalnog stanja.