Logo
Large banner

Opasna groznica koju prenose komarci se širi Evropom: Ovo su simptomi

Izvor:

Tanjug

18.02.2026

09:13

Komentari:

0
Опасна грозница коју преносе комарци се шири Европом: Ово су симптоми
Foto: Pexel/Jimmy Chan

Tropska bolest čikungunja groznica, koja izaziva teške i dugotrajne bolove u zglobovima, može da se prenosi komarcima i to u većem dijelu Evrope, navodi se u najnovijoj studiji, a naučnici upozoravaju da je širenje bolesti ka sjeveru kontinenta samo pitanje vremena.

Zbog globalnog zagrijavanja, do infekcije može da dođe tokom više od šest mjeseci u godini u Španiji, Portugalu, Italiji i Grčkoj, dok u jugoistočnoj Engleskoj mogućnost zaražavanja traje i do dva mjeseca godišnje, navodi se u studiji objavljenoj u časopisu Journal of Royal Society Interface.

policija rs

Hronika

Naložena obdukcija tijela radnika stradalog na gradilištu u Prijedoru

Studija je, piše Gardijan, prvi put detaljno proučila kako temperatura utiče na inkubaciju virusa u azijskom tigrastom komarcu, invazivnoj vrsti koja se u posljednjim decenijama proširila Evropom.

Naučnici su utvrdili da je minimalna temperatura za prenos virusa 2,5 stepeni niža nego što su ranija istraživanja pokazivala, što predstavlja "šokantnu" razliku.

Doktor Stiven Vajt iz Britanskog centra za ekologiju i hidrologiju dodao je da su prije 20 godina tvrdnje da će čikungunja i denge virus stići u Evropu djelovale nevjerovatno, ali da su invazivni komarci i klimatske promjene dramatično promijenili situaciju.

Полиција Србија

Scena

Poznati jutjuber doživio tešku nesreću: Slupao BMW od 200.000 evra

Dijana Rohas Alvarez iz Svjetske zdravstvene organizacije istakla je da studija pokazuje da bi prenos u Evropi mogao da postane izraženiji i dodala da do 40 odsto oboljelih pet godina nakon infekcije i dalje pati od artritisa ili jakih bolova.

Virus čikungunja groznice prvi put je otkriven 1952. godine u Tanzaniji i bio je ograničen na tropske krajeve, gdje se godišnje bilježi milionima slučajeva, a bolest može biti fatalna kod male djece i starijih osoba.

Do sada su prijavljeni izolovani slučajevi u više od 10 evropskih zemalja, dok su 2025. godine Francuska i Italija zabilježile stotine slučajeva velikih epidemija, prenijeli su istraživači.

Virus se prenosi kada komarac ujede zaraženu osobu i inkubacija u njegovom tijelu traje dovoljno da virus bude prisutan u pljuvački, što omogućava infekciju sljedeće osobe.

Новак Ђоковић

Tenis

Novak se vraća u "teniski raj"

Do sada, hladne zime u Evropi sprečavale su stalnu aktivnost komaraca, ali južnoevropski regioni sada bilježe cjelogodišnje aktivnosti, što povećava rizik od epidemija.

Podijeli:

Tagovi :

komarac

groznica

virus

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Опасна превара не престаје: Ако стигне ова СМС порука, никако је не отварајте

Srbija

Opasna prevara ne prestaje: Ako stigne ova SMS poruka, nikako je ne otvarajte

3 h

0
Виткоф: Значајан напредак у преговорима

Svijet

Vitkof: Značajan napredak u pregovorima

4 h

0
Стручњаци предвиђају шокантан преокрет: АИ као нова врста на Земљи?

Nauka i tehnologija

Stručnjaci predviđaju šokantan preokret: AI kao nova vrsta na Zemlji?

4 h

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban: Međunarodne organizacije godinama paralizovane

4 h

0

Više iz rubrike

Једна врста деменције узима маха: Млади су посебно угрожени

Zdravlje

Jedna vrsta demencije uzima maha: Mladi su posebno ugroženi

1 d

0
Популарни напитак може да смањи ризик од деменције

Zdravlje

Popularni napitak može da smanji rizik od demencije

1 d

0
Само 30 минута шетње дневно мијења ваше тијело и ум

Zdravlje

Samo 30 minuta šetnje dnevno mijenja vaše tijelo i um

1 d

0
Нагла промјена времена прави хаос у организму: Ова група људи је данас најугроженија

Zdravlje

Nagla promjena vremena pravi haos u organizmu: Ova grupa ljudi je danas najugroženija

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

43

Kako smršati bez dijete?

12

42

Začepljen odvod će postati prošlost: 5 koraka za brzo rješenje problema

12

36

Sijarto: Učlanjenje Ukrajine u EU značilo bi uključivanje Unije u sukob

12

34

Stevandić sa Ginkelom: Srpska privržena očuvanju mira i stabilnosti

12

33

Saša Matić otkrio na koji duet je najponosniji

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner