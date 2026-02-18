Opasna groznica koju prenose komarci se širi Evropom: Ovo su simptomi

Tropska bolest čikungunja groznica, koja izaziva teške i dugotrajne bolove u zglobovima, može da se prenosi komarcima i to u većem dijelu Evrope, navodi se u najnovijoj studiji, a naučnici upozoravaju da je širenje bolesti ka sjeveru kontinenta samo pitanje vremena.

Zbog globalnog zagrijavanja, do infekcije može da dođe tokom više od šest mjeseci u godini u Španiji, Portugalu, Italiji i Grčkoj, dok u jugoistočnoj Engleskoj mogućnost zaražavanja traje i do dva mjeseca godišnje, navodi se u studiji objavljenoj u časopisu Journal of Royal Society Interface.

Hronika Naložena obdukcija tijela radnika stradalog na gradilištu u Prijedoru

Studija je, piše Gardijan, prvi put detaljno proučila kako temperatura utiče na inkubaciju virusa u azijskom tigrastom komarcu, invazivnoj vrsti koja se u posljednjim decenijama proširila Evropom.

Naučnici su utvrdili da je minimalna temperatura za prenos virusa 2,5 stepeni niža nego što su ranija istraživanja pokazivala, što predstavlja "šokantnu" razliku.

Doktor Stiven Vajt iz Britanskog centra za ekologiju i hidrologiju dodao je da su prije 20 godina tvrdnje da će čikungunja i denge virus stići u Evropu djelovale nevjerovatno, ali da su invazivni komarci i klimatske promjene dramatično promijenili situaciju.

Scena Poznati jutjuber doživio tešku nesreću: Slupao BMW od 200.000 evra

Dijana Rohas Alvarez iz Svjetske zdravstvene organizacije istakla je da studija pokazuje da bi prenos u Evropi mogao da postane izraženiji i dodala da do 40 odsto oboljelih pet godina nakon infekcije i dalje pati od artritisa ili jakih bolova.

Virus čikungunja groznice prvi put je otkriven 1952. godine u Tanzaniji i bio je ograničen na tropske krajeve, gdje se godišnje bilježi milionima slučajeva, a bolest može biti fatalna kod male djece i starijih osoba.

Do sada su prijavljeni izolovani slučajevi u više od 10 evropskih zemalja, dok su 2025. godine Francuska i Italija zabilježile stotine slučajeva velikih epidemija, prenijeli su istraživači.

Virus se prenosi kada komarac ujede zaraženu osobu i inkubacija u njegovom tijelu traje dovoljno da virus bude prisutan u pljuvački, što omogućava infekciju sljedeće osobe.

Tenis Novak se vraća u "teniski raj"

Do sada, hladne zime u Evropi sprečavale su stalnu aktivnost komaraca, ali južnoevropski regioni sada bilježe cjelogodišnje aktivnosti, što povećava rizik od epidemija.