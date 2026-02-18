Opasna prevara ne prestaje: Ako stigne ova SMS poruka, nikako je ne otvarajte

Prije otprilike nedjelju dana građane Srbije je uznemirila SMS prevara koja nije baš podsjećala na neke ranije koje su jasnije imale prikazane naznake obmane. Ljudi su se masovno žalili, ali poruke i dalje stižu.

Naime, u kratkom tekstu traži se da se glasa za djevojku po imenu Marija, ali poruka je pažljivo osmišljena kako bi nekim ljudima zaista mogla djelovati validno.

"Pozdrav! Možeš li, molim, dati svoj glas Mariji? Ona je ćerka mojih bliskih prijatelja i ova pobjeda joj mnogo znači", piše u njoj uz url koji i podsjeća na one koji bi stvarno mogli da se koriste za neko glasanje.

Poruka već neko vrijeme kruži po Srbiji. Ako kliknete na nju, tražiće vam da registrujete telefon.

Prije otprilike nedelju dana, redakciji Telegraf.rs javila se čitateljka koja je i kliknula na link, registrovala telefon i našla se u problemu nakon toga.

Iako možda mnogima ovo djeluje bezazleno, ali to uopšte ne mora biti tako.

Ženi koja je kliknula, oduzet je Vacap nalog, a postoji i mogućnost da to nije jedino čime rezultira klik i registracija telefona sa linka.

Apel je za oprez i ne praćenje navedenih koraka jer sve posljedice nisu i dalje otkrivene, a poruka još kruži i stiže građanima Srbije.