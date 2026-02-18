Logo
Large banner

Opasna prevara ne prestaje: Ako stigne ova SMS poruka, nikako je ne otvarajte

Izvor:

Telegraf

18.02.2026

08:50

Komentari:

0
Опасна превара не престаје: Ако стигне ова СМС порука, никако је не отварајте
Foto: Unsplash

Prije otprilike nedjelju dana građane Srbije je uznemirila SMS prevara koja nije baš podsjećala na neke ranije koje su jasnije imale prikazane naznake obmane. Ljudi su se masovno žalili, ali poruke i dalje stižu.

Naime, u kratkom tekstu traži se da se glasa za djevojku po imenu Marija, ali poruka je pažljivo osmišljena kako bi nekim ljudima zaista mogla djelovati validno.

Виткоф стив

Svijet

Vitkof: Značajan napredak u pregovorima

"Pozdrav! Možeš li, molim, dati svoj glas Mariji? Ona je ćerka mojih bliskih prijatelja i ova pobjeda joj mnogo znači", piše u njoj uz url koji i podsjeća na one koji bi stvarno mogli da se koriste za neko glasanje.

Poruka već neko vrijeme kruži po Srbiji. Ako kliknete na nju, tražiće vam da registrujete telefon.

Prije otprilike nedelju dana, redakciji Telegraf.rs javila se čitateljka koja je i kliknula na link, registrovala telefon i našla se u problemu nakon toga.

Iako možda mnogima ovo djeluje bezazleno, ali to uopšte ne mora biti tako.

vjestacka inteligencija

Nauka i tehnologija

Stručnjaci predviđaju šokantan preokret: AI kao nova vrsta na Zemlji?

Ženi koja je kliknula, oduzet je Vacap nalog, a postoji i mogućnost da to nije jedino čime rezultira klik i registracija telefona sa linka.

Apel je za oprez i ne praćenje navedenih koraka jer sve posljedice nisu i dalje otkrivene, a poruka još kruži i stiže građanima Srbije.

Podijeli:

Tagovi :

prevara

sms

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Međunarodne organizacije godinama paralizovane

4 h

0
Марија Захарова

Svijet

Zaharova: Zapadnjaci, sjetite se...

4 h

0
Сунчани периоди, уз пролазно наоблачење и падавине

Društvo

Sunčani periodi, uz prolazno naoblačenje i padavine

4 h

0
Оставио дјевојку да се смрзне насмрт на највишој планини у Аустрији: Цуре шокантни детаљи

Svijet

Ostavio djevojku da se smrzne nasmrt na najvišoj planini u Austriji: Cure šokantni detalji

4 h

0

Više iz rubrike

Priština Kosovo

Srbija

Prijetnja "administrativnog egzodusa" nad Srbima na KiM od 15. marta

5 h

0
Београд

Srbija

Žena upozorila sugrađane: ''Stariji muškarac u centru grada se baca na automobile''

5 h

0
Познато у каквом је стању Дарко Јевтић након тешке несреће

Srbija

Poznato u kakvom je stanju Darko Jevtić nakon teške nesreće

22 h

0
Тоне угља затрпале Драгана, Ненад успио да му спаси живот

Srbija

Tone uglja zatrpale Dragana, Nenad uspio da mu spasi život

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

49

Umivanje toplom ili hladnom vodom - šta je bolje za blistavu kožu?

12

47

Najmanje 12 ljudi poginulo od eksplozije u prodavnici

12

43

Kako smršati bez dijete?

12

42

Začepljen odvod će postati prošlost: 5 koraka za brzo rješenje problema

12

36

Sijarto: Učlanjenje Ukrajine u EU značilo bi uključivanje Unije u sukob

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner