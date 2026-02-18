Hapšenje u Gradišci zbog teške krađe

Izvor:
Policijski službenici Stanice Sudske policije Gradiška uhapsili su juče lice iz Gradačca optuženog za produženo krivično djelo teška krađa.
Navedeno lice, E.H. (1997), uhapšeno je na osnovu rješenja Osnovnog suda Gradiška.
Istog dana sproveden je i predat u pritvorsku jedinicu KPZ Banja Luka u trajanju od 30 dana ili do okončanja glavnog pretresa pred gore navedenim sudom.
