Logo
Large banner

Hapšenje u Gradišci zbog teške krađe

Izvor:

ATV

18.02.2026

09:59

Komentari:

0
Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Policijski službenici Stanice Sudske policije Gradiška uhapsili su juče lice iz Gradačca optuženog za produženo krivično djelo teška krađa.

Navedeno lice, E.H. (1997), uhapšeno je na osnovu rješenja Osnovnog suda Gradiška.

Електро-Бијељина, састанак

Gradovi i opštine

Elektro-Bijeljina: Usaglašavanje investicija u elektromrežu u Loparama

Istog dana sproveden je i predat u pritvorsku jedinicu KPZ Banja Luka u trajanju od 30 dana ili do okončanja glavnog pretresa pred gore navedenim sudom.

Podijeli:

Tagovi :

Gradiška

hapšenje

Krađa

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Отишла у Турску да уради зубе, а доживјела пакао: Не могу да дишем

Zdravlje

Otišla u Tursku da uradi zube, a doživjela pakao: Ne mogu da dišem

2 h

0
Вожња тротоаром Бањалука

Banja Luka

Vozač u Banjaluci zaobišao gužvu i krenuo trotoarom

3 h

0
Комшијска свађа прерасла у физички обрачун: Сијевали ножеви

Hronika

Komšijska svađa prerasla u fizički obračun: Sijevali noževi

3 h

0
Ово су права радника када добију отказ као технолошки вишак

Društvo

Ovo su prava radnika kada dobiju otkaz kao tehnološki višak

3 h

0

Više iz rubrike

Комшијска свађа прерасла у физички обрачун: Сијевали ножеви

Hronika

Komšijska svađa prerasla u fizički obračun: Sijevali noževi

3 h

0
Саобраћајна несрећа на ауто-путу код Какња

Hronika

Dvije nesreće na auto-putu: Saobraćaj se odvija jednom trakom

3 h

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Naložena obdukcija tijela radnika stradalog na gradilištu u Prijedoru

3 h

0
саобраћајна несрећа у Тузли

Hronika

Udes u BiH: Automobil završio na krovu, ima povrijeđenih

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

49

Umivanje toplom ili hladnom vodom - šta je bolje za blistavu kožu?

12

47

Najmanje 12 ljudi poginulo od eksplozije u prodavnici

12

43

Kako smršati bez dijete?

12

42

Začepljen odvod će postati prošlost: 5 koraka za brzo rješenje problema

12

36

Sijarto: Učlanjenje Ukrajine u EU značilo bi uključivanje Unije u sukob

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner