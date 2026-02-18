Logo
Vozač u Banjaluci zaobišao gužvu i krenuo trotoarom

18.02.2026

09:44

Komentari:

0
Вожња тротоаром Бањалука
Foto: X/Screenshot

Pokušavajući da izbjegne saobraćajnu gužvu, jedan vozač je na Istočnom tranzitu, preko puta tržnog centra "Delta", automobilom prešao preko travnate površine, popeo se na trotoar i nastavio vožnju stazom namijenjenom pješacima i biciklistima.

Pomenuti snimak, koji je objavljen na društvenoj mreži "Iks", izazvao je brojne negativne reakcije korisnika pomenute platforme.

vozači

saobraćajni prekršaj

Komentari (0)
