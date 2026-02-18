Vozač u Banjaluci zaobišao gužvu i krenuo trotoarom

18.02.2026
Pokušavajući da izbjegne saobraćajnu gužvu, jedan vozač je na Istočnom tranzitu, preko puta tržnog centra "Delta", automobilom prešao preko travnate površine, popeo se na trotoar i nastavio vožnju stazom namijenjenom pješacima i biciklistima.
Pomenuti snimak, koji je objavljen na društvenoj mreži "Iks", izazvao je brojne negativne reakcije korisnika pomenute platforme.
Tranzit kod Delte. Kad zakoči, najbolje trotoarom pic.twitter.com/gO4MGssmDZ— Bog i Batina (@aleksandarCBL) February 18, 2026
