Oglasili se iz banjalučkog SNSD-a: Ako su uvažene primjedbe građana, mi dajemo podršku

ATV

17.02.2026

19:15

0
Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković izjavio je danas da će podrška skupštinske većine prijedlozima regulacionih planova zavisiti od toga da li su uvažene primjedbe građana.

"Ima primjedbi građana na regulacione planove koji će se naći na narednoj redovnoj sjednici Skupštine grada. U prijedlozima nismo vidjeli da li su te primjedbe uvažene", rekao je Ninković.

On je naveo da će se vidjeti da li je ispoštovano ono što su građani tražili od gradonačelnika Draška Stanivukovića, investitora i biroa koji su crtali te planove, saopšteno je iz banjalučkog SNSD-a.

Na sjednici gradske Skupštine zakazane za četvrtak, 19. februar, pred odbornicima će se naći dnevni red sa 70 tačaka, od kojih su 27 regulacioni planovi koji predviđaju izmjene na više atraktivnih lokacija u centru grada.

SNSD

Banjaluka

