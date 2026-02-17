Logo
Large banner

Eko toplane Banjaluka: Rast troškova tri puta veći od rasta cijene grijanja

17.02.2026

12:21

Komentari:

0
Еко топлане Бањалука: Раст трошкова три пута већи од раста цијене гријања
Foto: ATV

Prema zvaničnim podacima Eko toplana, ukupni troškovi poslovanja u navedenom periodu porasli su za 69 odsto, dok je cijena toplotne energije povećana za 22 odsto. Prihodi od prodaje toplotne energije porasli su za 23 odsto, što ukazuje na značajan nesrazmjer između rasta troškova i rasta prihoda.

Najveći rast bilježe troškovi električne energije, čija je nabavna cijena u posmatranom periodu porasla za 181 odsto. Zahvaljujući tehničko-tehnološkim mjerama i optimizaciji sistema, godišnji trošak električne energije u 2025. godini smanjen je za 814.000 KM u odnosu na projekciju bez ušteda. Troškovi održavanja, usljed dotrajalosti distributivne mreže i velikog broja havarija, porasli su za 247 odsto, dok su troškovi mazuta porasli za 56 odsto, ali je potrošnja smanjena u odnosu na planirane količine.

Navode da podaci jasno pokazuju da su ulazni troškovi rasli znatno brže od cijene grijanja.

"U takvim okolnostima, Eko toplane su kroz racionalizaciju, tehničke uštede i efikasnije upravljanje sistemom nastojale da ublaže pritisak na korisnike i očuvaju stabilnost sistem", izjavio je Dragiša Zečević, predsjednik Upravnog odbora Eko toplana.

Бањалука, загађење ваздуха

Banja Luka

Banjaluka najzagađeniji grad

On je naglasio da je strateško opredjeljenje Društva unapređenje kvaliteta isporuke toplotne energije, ali da je to dugoročno moguće samo uz sistemska ulaganja u dotrajalu mrežu.

"Finansijski održiv sistem je preduslov za pouzdanu isporuku i dalje unapređenje usluge. Bez realnog usklađivanja prihoda sa rastom troškova nije moguće obezbijediti dugoročnu stabilnost sistema daljinskog grijanja. Dugoročna stabilizacija zahtijeva sistemska ulaganja u dotrajalu distributivnu mrežu, čiji je tehnički vijek u značajnom dijelu već premašen. Svaka godina bez sistemskih ulaganja povećava rizik od kvarova i dodatnih troškova, što se direktno reflektuje na krajnje korisnike", poručio je Zečević.

Срђан Мазалица

Republika Srpska

Mazalica: Vlada Srpske će sve učiniti da podrži mljekare, kriza privremena

Eko toplane su navele da ostaju na raspolaganju odbornicima Skupštine grada Banja Luka za dodatna pojašnjenja i detaljnu prezentaciju svih relevantnih finansijskih i tehničkih pokazatelja.

Podijeli:

Tagovi :

grijanje

Banjaluka

Eko toplane

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Загађење ваздуха у Бањалуци

Banja Luka

Banjaluka najzagađeniji grad

4 h

0
Зељковић: Град да испуни обавезу и исплати спортским клубовима повећање буџета

Banja Luka

Zeljković: Grad da ispuni obavezu i isplati sportskim klubovima povećanje budžeta

6 h

0
Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

Banja Luka

Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju bez struje

7 h

0
Нинковић: Скандалозно је оно што ради Станивуковић

Banja Luka

Ninković: Skandalozno je ono što radi Stanivuković

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

36

Karan sa Ginkelom: Institucije Srpske posvećene poštovanju slova Dejtona i očuvanju ustavne pozicije Srpske

16

36

Detalji nesreće u Aleksandrovcu: Povrijeđeni prebačeni na UKC

16

28

Bitno: O produženom boravku za djecu

16

27

Evo kako su Dodik, Cvijanović i Minić čestitali Karanu

16

26

Nevrijeme u Trebinju: Jak vjetar lomio grane i obarao reklame

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner