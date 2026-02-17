Banjaluka najzagađeniji grad

Banjaluka je jutros najzagađeniji grad u BiH, sa indeksom kvaliteta vazduha 134, koji je ocijenjen kao nezdrav za osjetljive kategorije stanovništva, podaci su sa sajta Eko akcija.

Prema podacima o kvalitetu vazduha, licima koja boluju od bolesti organa za disanje i srca, kao i starijima, trudnicama i djeci, preporučuje se da smanje produžena ili veća naprezanja tokom boravka na otvorenom.

Mjerenje u 11.00 časova pokazalo je da je indeks kvaliteta vazduha u Zenici 97, Maglaju 92, Prijedoru 88, Brodu 82, Doboju 76, Sarajevu 75, Tuzli 74, Ilijašu 62, Tešanju 60, Lukavacu 58, Gacku 57, Travniku i Kakanju 56, Vogošći 54 i Visokom 52.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, dok je više od 300 opasan po zdravlje.