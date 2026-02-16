Logo
Ova banjalučka naselja neće imati struje

ATV

16.02.2026

07:07

Ова бањалучка насеља неће имати струје
Foto: ATV

Zbog najavljenih radova danas će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.

Dio ulice Ada neće imati struje od 09:00 do 13:00 časova, dok će dijelovi naselja Šargovac i Motike biti bez struje od 09:00 do 10:00.

Bez struje ostaju dijelovi ulica Trla, Žarka Zgonjanina, Kralja Aleksandra I Karađorđevića, Banijska i Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, te dio Rekavica od 09:00 do 14:00 časova.

