Zaštitnik je djece, posebno bolesne: Danas izgovorite ovu molitvu

Sveti Simeon smatra se zaštitnikom male djece dok je sveta proročica Ana prva obznanila Jerusalimu da ima novog Mesiju.

Simeon Pravedni ili Simeon Bogoprimac je hrišćanski svetitelj koji je prema predanju život proveo čekajući rođenje Isusa Hrista, spasitelja čovječanstva. Smatra se zaštitnikom djece, a njegov praznik danom kada se najmlađima ostvaruju sve želje.

Sveti Simeon je u vrijeme cara misirskog Ptolomeja Fila-delfa bio izabran kao jedan od znamenite Sedamdesetorice kojima je bio povjeren posao prevođenja Biblije sa jevrejskog na grčki jezik. Simeon je radio svoj posao savjesno, ali kad je prevodio proroka Isaiju i došao do onog proročanstva: "Evo dijeva će zatrudneti i rodiće sina", starac se zbunio i uzeo nož da izbriše riječ "dijeva" i zamijeni je riječju "mlada žena" te da tako i prevede na grčki.

Međutim, Simeonu se u tom trenutku javio anđeo Božji, koji ga je odvratio od njegove namjere. Anđeo mu je objasnio da je proročanstvo istinito i da je tačno zapisano. A da je istinito i tačno, uvjeriće se i on lično, jer prema Božjoj volji neće umrijeti dok ne vidi Mesiju rođenoga od devojke, rekao mu je još anđeo Božji. Pravedni Simeon se obradovao takvome glasu s neba, pa je ostavio proročanstvo neizmenjeno i zahvalio Bogu što ga je udostojio da doživi i vidi Obećanoga.

Svijet Radnici sa Balkana ukrali plijen vrijedan 166.000 evra

Kad je Dijeva Marija u hram jerusalimski donela Mladenca Isusa, Duh Božji je to javio Simeonu, koji je u to vrijeme bio veoma star i "bjeli kao labud". Simeon je brzo otišao u hram gdje je "poznao i Djevu i Mladenca po svjetlosti oko glava njihovih kao oreol".

Pravedni starac uzeo je Hrista na ruke svoje i rekao: "Sad otpuštaš u miru slugu svojega, Gospode, po riječi svojoj..."

Simeon je za Hrista Mladenca rekao i ovo: "Gle, ovaj leži da mnoge obori i podigne u Izrailju i da bude znak protiv koga će se govoriti".

Pošto je vidio ovo čudo, Simeon je mogao mirno da umre. Prema legendi, imao je 360 godina.

U jerusalimskom hramu sa njim je bila i proročica Ana, kći Fanuilova, koja je i sama vidjela Hrista i objavila ga narodu. Ani je tada imala 84 godine, bila je udovica koja je i noću i danju, molitvama i postom, služila Bogu.

Zbog toga je bila udostojena da na Sretenje vidi Gospoda Hrista i da objavi svima koji su čekali spasenje u Jerusalimu da je to očekivani Mesija - Hristos.

Običaji i vjerovanja

Vjeruje se da danas treba upaliti svijeću i pomoliti se Svetom Simeonu i Ani za sreću i zdravlje najmlađih, a ukoliko to učinite iskreno i od srca, oni će im podariti zdravlje, blagostanje i sreću u životu.

Molitva za malo dijete

O Gospode silni, pomiluj i spasi!I plamičak ovaj smrću ne ugasi! Djetence je ovo ko plamičak svijeće, a bure su svetske i po zvezde strašne. Slabičak se oganj pod pepeo preće, a pod Tvoju ruku čovječije duše. Kad se vode dignu i dođu do guše i plamen se smanji i oganj ovlaži. O Gospode spasi, smiluj se, ublaži! Tako David prorok Tebi se moljaše, mada on buktinja golema bejaše. A nejako dijete u podnožju neba i od zlobne želje bolno se kolebao od zlobne misli zaboli ga glava. Ugasilo bi se brzo od vjetrova burni, da ti ne spasavaš, Pomagaču žurni. O Gospode, i sad pomiluj i spasi, i plamičak ovaj smrću ne ugasi! Molitvama, Bože, Tvog starog ljubimca, Simeona svetog, divnog Bogoprimca, prenosi Kurir.