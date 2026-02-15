Oglasila se Kaja Ostojić: Evo u kakvom je stanju njen muž nakon udesa

Kako prenose domaći mediji, do incidenta je došlo u blizini tunela.

Suprug pjevačice je prema saznanjima Telegrafa bio u kolima ali je njihov vozač vozio.

Budući da je pjevačica nastupala u Zlatiboru krenuli su po nju, a vozilo koje je bilo ispred njih udarilo je u bankinu, zbog čega oni nisu stigli da prikoče pa su udarili u njega.

Scena Suprug Kaje Ostojić imao saobraćajnu nezgodu: Sudario se sa kamionom

- Svi smo dobro, Bogu hvala, i to je jedino što u ovom trenutku mogu da kažem. Moj suprug je sa vozačem pošao iz Užica po mene na Zlatibor, gdje sam nastupala, i desila se nezgoda u kojoj niko nije povrijeđen, a kriva je druga strana. Policija radi svoj dio posla. Moj suprug nije vozio, i ja nisam bila u vozilu, ali smo doživjeli ogroman stres.

Prema prvim informacijama, pripadnici saobraćajne policije ubrzo su stigli na lice mjesta kako bi obavili uviđaj. Zbog ove nezgode, saobraćaj na toj dionici puta privremeno se odvijao usporeno.