Zemljotres u Crnoj Gori, osjetilo se i u BiH

08.03.2026
21:24
Komentari:0
U Crnoj Gori upravo se dogodio zemljotres.
Potres se osjetio u mnogim dijelovima države, kao i u BiH.
Prema prvim informacijama, epicentar se nalazio na 30 kilometara severozapadno od Podgorice, na dubini od 10 kilometara.
Preliminarni podaci pokazuju da je magnituda bila 3,2.
#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 19 sec ago in #Montenegro. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) March 8, 2026
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/pVEVhiPXkS
