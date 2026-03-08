Logo
Zemljotres u Crnoj Gori, osjetilo se i u BiH

08.03.2026

21:24

Земљотрес у Црној Гори, осјетило се и у БиХ
Foto: EMSC

U Crnoj Gori upravo se dogodio zemljotres.

Potres se osjetio u mnogim dijelovima države, kao i u BiH.

Prema prvim informacijama, epicentar se nalazio na 30 kilometara severozapadno od Podgorice, na dubini od 10 kilometara.

Preliminarni podaci pokazuju da je magnituda bila 3,2.

