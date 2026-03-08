Logo
Large banner

Premijer Slovenije najavio: Ako se dokaže, povlačim se sa pozicije!

Izvor:

Agencije

08.03.2026

13:30

Komentari:

0
Премијер Словеније најавио: Ако се докаже, повлачим се са позиције!
Foto: Tanjug/STA/Nebojša Tejić

Slovenački premijer Robert Golob izjavio je da će se povući sa funkcije ukoliko Upravni sud podrži odluku Komisije za sprečavanje korupcije koja je utvrdila da je prekršio zakone o korupciji, prenijeli su danas slovenački mediji.

On je za POP TV kazao da će, ako poslije izbora postane dio opozicije, neko vrijeme biti poslanik u parlamentu.

Komisija za sprečavanje korupcije (KPK) prošle godine je utvrdila da je Golob prekršio zakon o integritetu 2022. godine, poslavši dvije SMS poruke tadašnjoj ministarki unutrašnjih poslova Tatjani Bobnar, pokušavajući da nametne svoje odluke povezane sa kadriranjem u policiji.

U nalazima KPK navodi se da je riječ o dvjema porukama koje je Golob uputio Bobnar u novembru 2022, i u kojima je pisao da je ozbiljno zabrinut zbog kadrovske situacije u policiji i da je nezadovoljan što postoje nesporazumi.

Golob je osporio nalaze KPK na Upravnom sudu

On je obećao da će se povući sa mjesta premijera ako se utvrdi da je prekršio zakon o korupciji, prenijela je STA.

“Ako sud utvrdi da je ovo zaista bilo kršenje integriteta, reći ću zbogom“, kazao je Golob, dvije nedjelje prije parlamentarnih izbora.

On je, takođe, kritikovao odlazećeg predsjednika KPK, Roberta Šumija, zbog učeća na debatama koje su organizovale političke stranke u okviru predizborne kampanje.

Na pitanje da li bi bio poslanik ako bi njegova stranka prešla u opoziciju, bivši izvršni direktor energetske kompanije rekao je da bi obavljao funkciju u parlamentu barem neko vrijeme.

Odgovarajući na pitanje da li bi odustao od premijerske funkcije poslije izbora ako bi lično bio glavna prepreka u formiranju vlade, Golob je odgovorio da nikada nije bio prepreka, tako da to pitanje za njega nije relevantno.

Podijeli:

Tagovi :

Robert Golob

Slovenija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Студенти о животу у Словенији: „Нисам била спремна за неке ствари“

Zanimljivosti

Studenti o životu u Sloveniji: „Nisam bila spremna za neke stvari“

1 sedm

0
На сјевероистоку Словеније око 3.000 потрошача већ трећи дан без струје

Region

Na sjeveroistoku Slovenije oko 3.000 potrošača već treći dan bez struje

2 sedm

0
Колапс у Словенији због снијега: Нема струје, затворени путеви, службе имале стотине интервенција

Region

Kolaps u Sloveniji zbog snijega: Nema struje, zatvoreni putevi, službe imale stotine intervencija

2 sedm

0
Борислав Бојанић

Hronika

Policija otkrila šokantne detalje ubistva u Sloveniji

1 mj

0

Više iz rubrike

Пуцњава у Подгорици, блокиран град, ухапшен држављанин БиХ

Region

Pucnjava u Podgorici, blokiran grad, uhapšen državljanin BiH

4 h

0
Изгорио стан, ватрогасци пронашли тијело мушкарца

Region

Izgorio stan, vatrogasci pronašli tijelo muškarca

20 h

0
Ацо Ђукановић

Region

Odbijena žalba, Đukanović ostaje u pritvoru

22 h

0
Мирјана Пајковић - испливао експлицитни снимак службенице Владе Црне Горе

Region

Policija uzela izjavu od Mirjane Pajković, obaviješteno Tužilaštvo

23 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

22

Raul Gonzales novi trener Partizana

17

05

Majka i kćerka poginule u stravičnoj nesreći kod Šapca!

17

03

Ima 28 godina, troje d‌jece i kredit: Smislio je način da zaradi i prehrani porodicu, a kupci mu dolaze čim iznese robu

16

59

Tramp lansirao bombu na društvenim mrežama, udarac premijeru Velike Britanije

16

56

"Djevojka sa krilima" napustila bolnicu nakon gubitka bebe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner