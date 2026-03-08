Premijer Slovenije najavio: Ako se dokaže, povlačim se sa pozicije!

Slovenački premijer Robert Golob izjavio je da će se povući sa funkcije ukoliko Upravni sud podrži odluku Komisije za sprečavanje korupcije koja je utvrdila da je prekršio zakone o korupciji, prenijeli su danas slovenački mediji.

On je za POP TV kazao da će, ako poslije izbora postane dio opozicije, neko vrijeme biti poslanik u parlamentu.

Komisija za sprečavanje korupcije (KPK) prošle godine je utvrdila da je Golob prekršio zakon o integritetu 2022. godine, poslavši dvije SMS poruke tadašnjoj ministarki unutrašnjih poslova Tatjani Bobnar, pokušavajući da nametne svoje odluke povezane sa kadriranjem u policiji.

U nalazima KPK navodi se da je riječ o dvjema porukama koje je Golob uputio Bobnar u novembru 2022, i u kojima je pisao da je ozbiljno zabrinut zbog kadrovske situacije u policiji i da je nezadovoljan što postoje nesporazumi.

Golob je osporio nalaze KPK na Upravnom sudu

On je obećao da će se povući sa mjesta premijera ako se utvrdi da je prekršio zakon o korupciji, prenijela je STA.

“Ako sud utvrdi da je ovo zaista bilo kršenje integriteta, reći ću zbogom“, kazao je Golob, dvije nedjelje prije parlamentarnih izbora.

On je, takođe, kritikovao odlazećeg predsjednika KPK, Roberta Šumija, zbog učeća na debatama koje su organizovale političke stranke u okviru predizborne kampanje.

Na pitanje da li bi bio poslanik ako bi njegova stranka prešla u opoziciju, bivši izvršni direktor energetske kompanije rekao je da bi obavljao funkciju u parlamentu barem neko vrijeme.

Odgovarajući na pitanje da li bi odustao od premijerske funkcije poslije izbora ako bi lično bio glavna prepreka u formiranju vlade, Golob je odgovorio da nikada nije bio prepreka, tako da to pitanje za njega nije relevantno.