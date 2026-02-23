Logo
Studenti o životu u Sloveniji: „Nisam bila spremna za neke stvari“

Foto: Unsplash

Meksikanka Danijela Barahas Garsija se prije godinu dana preselila u Sloveniju, gdje redovno dijeli svoja zapažanja o životu u novoj zemlji na TikToku. Dvadesetsedmogodišnjakinja se zaljubila u Slovenca dok je još živjela u Meksiku i zbog ljubavi se preselila u Kočevje, gdje su ona i njen partner započeli novi život.

U nedavno objavljenom videu , koji je imao više od 80.000 pregleda, otkrila je šta ju je najviše iznenadilo u vezi sa Slovenijom, od svakodnevnih navika do onoga što se nudi u prodavnicama.

Voda sa kafom

Danijela je prvo istakla običaj serviranja čaše vode uz kafu, što ju je posebno oduševilo. „Kultura ispijanja kafe ovdje je nešto što najviše volim“, rekla je.

Ljubav i mržnja prema kamenitim plažama

Dolazeći iz zemlje poznate po pješčanim plažama, kamenite obale Slovenije su je veliko iznenadile.

„Volim kamenite plaže, ali ih istovremeno mrzim jer ne mogu da uđem u vodu bez cipela za plivanje“, požalila se.

Uživanje u mašinama za mlijeko

Posebno su je impresionirali automati za mlijeko, koji prodaju svježe mlijeko. „Kunem se, to je najbolja stvar na svijetu“, napisala je.

„Iako sam netolerantna na laktozu, i dalje svaki put kupujem jogurt“, dodala je.

Bezbjednost i povjerenje

Danijela je takođe primetila nisku stopu krađe u Sloveniji, što je smatrala neočekivanim. „Videti stvari ostavljene na istom mjestu danima, a da ih niko nije uzeo ili ukrao...

Volela bih da je tako i u Meksiku“, prokomentarisala je.

Loša ponuda tekile

Kao Meksikanka, bila je razočarana ponudom tekile u slovenačkim prodavnicama. Uz fotografiju nekoliko flaša iz Spara, napisala je: „Žao mi je, ali ovo su najgore tekile na svijetu.“

