Studenti o životu u Sloveniji: „Nisam bila spremna za neke stvari“

Meksikanka Danijela Barahas Garsija se prije godinu dana preselila u Sloveniju, gdje redovno dijeli svoja zapažanja o životu u novoj zemlji na TikToku. Dvadesetsedmogodišnjakinja se zaljubila u Slovenca dok je još živjela u Meksiku i zbog ljubavi se preselila u Kočevje, gdje su ona i njen partner započeli novi život.
U nedavno objavljenom videu , koji je imao više od 80.000 pregleda, otkrila je šta ju je najviše iznenadilo u vezi sa Slovenijom, od svakodnevnih navika do onoga što se nudi u prodavnicama.
Danijela je prvo istakla običaj serviranja čaše vode uz kafu, što ju je posebno oduševilo. „Kultura ispijanja kafe ovdje je nešto što najviše volim“, rekla je.
Dolazeći iz zemlje poznate po pješčanim plažama, kamenite obale Slovenije su je veliko iznenadile.
@la_mehicanka Piran is TOP #slovenija #piran #portoroz #summervibes #europe ♬ Vodi me tamo kraj plavoga mora - Oliver Dragojević
„Volim kamenite plaže, ali ih istovremeno mrzim jer ne mogu da uđem u vodu bez cipela za plivanje“, požalila se.
Posebno su je impresionirali automati za mlijeko, koji prodaju svježe mlijeko. „Kunem se, to je najbolja stvar na svijetu“, napisala je.
@la_mehicanka I’m here because my Slovenian husband but it’s already my home 🥰🇸🇮🇲🇽 #tujca #slovenija #sloveniatiktok ♬ Deslocado - NAPA
„Iako sam netolerantna na laktozu, i dalje svaki put kupujem jogurt“, dodala je.
Danijela je takođe primetila nisku stopu krađe u Sloveniji, što je smatrala neočekivanim. „Videti stvari ostavljene na istom mjestu danima, a da ih niko nije uzeo ili ukrao...
@la_mehicanka Let me know if you would like part 2 :) #fyp #Mehika #mexicaninslovenia #culturaldifference #telenovelasmexicanas #slovenia #balkan ♬ sonido original - La Mehičanka 🇲🇽🇸🇮
Volela bih da je tako i u Meksiku“, prokomentarisala je.
Kao Meksikanka, bila je razočarana ponudom tekile u slovenačkim prodavnicama. Uz fotografiju nekoliko flaša iz Spara, napisala je: „Žao mi je, ali ovo su najgore tekile na svijetu.“
