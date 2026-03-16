Dodik: Savjet ministara ni u kom slučaju ne može da bude nikakva "vlada BiH

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je prema Ustavu BiH fiskalna odgovornost na entitetima i da Savjet ministara ni u kom slučaju ne može da bude nikakva "vlada BiH", niti da donosi odluke o akcizama

.Komentarišući današnju sjednicu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH na čijem dnevnom redu je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u BiH, Dodik je rekao novinarima da se pod plaštom podvale plasira priča o akcizama s ciljem centralizacije još jedne funkcije na nivou BiH.

"Fiskalna odgovornost je na entitetima po Ustavu. Oni su sada smislili da Savjet ministara može da donosi odluke o akcizama, što je otimanje nadležnosti Republike Srpskoj i centralizacija pod plaštom populizma", rekao je Dodik.

Naveo je da ne razumije opoziciju u Republici Srpskoj koja je to "zgrabili kao svoj politički program", naglasivši da njihov politički program treba da bude Republika Srpska, a ne BiH.

U ovom slučaju, kaže Dodik, može doći do dogovora samo ako Savjetu ministara izričitu saglasnost daju vlade Republike Srpske i FBiH.

"Međutim, oni to neće, jer hoće da se donose odluke bez vlada entiteta", dodao je Dodik.

On je napomenuo da su i danas cijene goriva u Republici Srpskoj manje nego u drugim zemljama u okruženju.

Dodik je na studentskoj konferenciji o 30 godina od egzodusa sarajevskih Srba na Ekonomskom fakultetu na Palama pozdravio visok stepen patriotizma trenutne studentske generacije i njihovu predanost razvoju i prosperitetu Republike Srpske.

Prema njegovim riječima, Republika Srpska bi bila mnogo uspješnija da nema opstrukcija političkog Sarajeva i bošnjačke političke elite, koja bezuspješno pokušava da spriječi brži ekonomski razvoj Srpske.

"Gdje god dođete, šta god pokušate, ništa ne može. Prema tome, samo je pitanje dana kada ćemo se osloboditi BiH, pa da imamo mnogo brži ekonomski napredak, nešto smo imali do sada", zaključio je Dodik.

Konferenciji na Palama prisustvovalo je oko 500 studenata Univerziteta u Istočnom Sarajevu.