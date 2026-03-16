Dodik: Sjećanje na egzodus sarajevskih Srba - zavjet narednim generacijama

Odluka sarajevskih Srba da 1996. godine napuste svoje domove bio je čin ponosa jer su odbili da ostanu pod muslimanskom vlašću i zato sjećanje na ovaj potez mora biti zavjet budućih generacija, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Dodik je novinarima na Palama rekao da je tužna činjenica da su sarajevski Srbi prije tri decenije morali da napuste svoje vjekovne domove koje su prethodno u ratu junački i časno odbranili.

Prema njegovim riječima, ono što jača srpski nacionalni ponos jeste činjenica da Srbi iz Sarajeva, bez obzira što su morali da ostave sve iz sebe, nisu željeli da ostanu pod muslimanskom vlašću Alije Izetbegovića već su zbog toga bili spremni na novu golgotu.

Dodik je podsjetio da je te godine bio na Palama gdje je zasjedalo rukovodstvo Republike Srpske. "Bio sam jedan od poslanika koji je htio da obiđe kolonu i išli smo prema Lukavici. Vidio sam ljude u kolonama po veoma hladnom vremenu, bio je veliki snijeg, ali niko nije želio ili dovodio u pitanje povratak", rekao je on.

On je istakao da su sarajevski Srbi najstradalniji dio srpske populacije i onaj koji je uložio najviše u Republiku Srpsku.

Dodik je ukazao da su, u međuvremenu, izgrađene Pale, koje su sada nekoliko puta veće nego što su bile prije tri decenije, da je stasalo Istočno Sarajevo kao urbana cjelina, te da su opštine ovog dijela povezne modernim putem preko Jahorine.

"Jahorinu smo podigli na daleko veći nivou nego što niko mogao da zamisli. Gradimo fakultete, Univerzitet, rektorat - sve što je bilo neophodno. Gradimo nove domove za smještaje đaka, odnosno studenta", naveo je Dodik.

On je ocijenio da je učinjeno sve da civilni život bude očuvan u u Istočnom

Sarajevu, i da sve opštine u sastavu grada bilježe napredak.

"I to je neka mala satisfakcija za sve što su ljudi ovog kraja učinili", naglasio je on.