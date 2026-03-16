MUP Srpske izdao obavještenje: Nema razloga za uznemirenost

Autor:ATV
16.03.2026
12:47
Komentari:0
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske obavještava građane da će se danas i sutra, u vremenu od 20 do 6 časova, na području banjalučkih naselja Bukovica, Barlovci i Kuljani, realizovati taktička vježba.
Navedena vježba bi mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini navedenih lokacija, pa se u vezi s tim građani obavještavaju da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost.
Vježbu organizuje Centar za obuku sa pripadnicima Uprave za policijsko obrazovanje.
Hronika
Prve fotografije sa mjesta tragedije: Policija iznosi tijela, uviđaj i dalje traje
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
3 h2
Republika Srpska
3 h4
Republika Srpska
5 h6
Najnovije
Najčitanije
15
23
15
19
15
18
15
17
15
09
Trenutno na programu