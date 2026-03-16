MUP Srpske izdao obavještenje: Nema razloga za uznemirenost

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske obavještava građane da će se danas i sutra, u vremenu od 20 do 6 časova, na području banjalučkih naselja Bukovica, Barlovci i Kuljani, realizovati taktička vježba.

Navedena vježba bi mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini navedenih lokacija, pa se u vezi s tim građani obavještavaju da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost.

Vježbu organizuje Centar za obuku sa pripadnicima Uprave za policijsko obrazovanje.