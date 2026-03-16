Razmatra se Minićeva ostavka: Poznato kada se održava sjednica NSRS

Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će biti razmatrana ostavka premijera Save Minića biće održana danas u 17 časova.

Kolegijum je početak 35. posebne sjednice Narodne skupštine zakazao za sutra, utorak, 17. marta 2026, u 10 časova.

Na predloženom dnevnom redu ove sjednice je: Prijedlog rezolucije o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola Nezavisne Države Hrvatske i ustaške, nacističke i fašističke ideologije.

Pred poslanicima u okviru ove tačke dnevnog reda naći će se tekstovi rezolucije koje su predložili i Klub poslanika SNSD-a i Klub poslanika SDS-a kako bi pokušali da usaglase jedinstven tekst.