Savo Minić podnio ostavku

Minić je to saopštio na vanrednoj konferenciji za novinare.

"Izabraćemo ponovo novu vladu", rekao je Minić.

Minić je dodao da je razgovarao sa predsjednikom Republike Srpske Sinišom Karanom i da će on ponovo biti mandatar za sastav nove Vlade.

"Obaviješteni su svi koji treba da budu obaviješteni. Ovo će biti samo jedan formalan dio. Politika podrazumijeva nužne poteze, ovo je nužan potez", rekao je Minić i naglasio da se ovim stavlja tačka na sve zlonamjerne priče o krizi u vlasti u Republici Srpskoj.

Minić je rekao da je konstantno postojao problem da su oni koji ne žele dobro Republici Srpskoj dovodili u pitanje legitimitet Vlade, koja je svaki put je bila legalna.

"Ovo je samo jedna poruka, ništa nas ne može zaustaviti. Pokazujemo političku snagu i moć. Svi ambasadori koji su mi dolazili kažu 'Vlada Republike Srpske je upitna'. Još uvijek se nešto osporava. Iz ovog razloga sam se odlučio na ovaj potez", istakao je Minić.