30 godina od egzodusa Srba iz sarajevskih opština

16.03.2026

30 година од егзодуса Срба из сарајевских општина
U Istočnom Sarajevu danas će biti obilježeno 30 godina od egzodusa Srba iz sarajevskih opština, koje su nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma pripale Federaciji BiH.

Masovni egzodus počeo je 17. februara 1996. godine i trajao je do 16. marta. Procjenjuje se da je više od 120.000 Srba napustilo svoje domove u opštinama Ilidža, Ilijaš, Vogošća, Hadžići, Rajlovac, Grbavica i Novo Sarajevo.

U odbrani ovih prostora poginulo je više od 4 hiljade srpskih boraca, a oko 3 i po hiljade ih je ranjeno.

Pomen i parastos poginulim borcima biće služen na Vojničkom groblju Novi Zejtinlik u Sokocu i Manastiru Svetog Georgija na Ravnoj Romaniji, dok će Duhovna akademija biti održana u sportskoj dvorani Istočno Novo Sarajevo.

