SDS izabrao novo Predsjedništvo i Glavni izborni štab

Glavni odbor SDS-a, na prijedlog predsjednika Branka Blanuše, izabrao je novo Predsjedništvo stranke, koje broji 19 članova, kao i glavni izborni štab za predstojeće Opšte izbore koji će se održati u oktobru ove godine.

Potvrdio je ovo predsjednik Srpske demokratske stranke Branko Blanuša.

On je rekao da će do predaje kandidatura biti na čelu Glavnog izbornog štaba.

Blanuša je naveo da je glavni zadatak sjednice Glavnog odbra SDS-a bio da se što bolje pripreme za izbore u oktobru.

"Detaljno smo analizirali rezultate prethodnih, predsjedničkih izbora, ali i nekoliko izbornih ciklusa na svim nivoima. Pokrenuli smo određene aktivnosti u brojnim izbornim jedinicama, još ne svim što je naš cilj, da bismo napravili jasan plan rada u svakom opštinskom i gradskom odboru, u cilju pripreme za naredne izbore, jačanje infrastrukture, medijsko predstavljanje, plan finansiranja…“, istakao je Blanuša.

On je dodao da će Predsjedništvo SDS-a uskoro imati svoju prvu sjednicu.

"Predsjedništvo SDS-a će dati svoj puni doprinos radu na našoj programskoj platformi za naredne izbore, kao i na programu, a naši članovi će vjerovatno učestvovati i u definisanju zajedničke programske platforme opozicionih stranaka za Opšte izbore u oktobru ove godine“, rekao je Blanuša.