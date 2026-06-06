Kružni tok enigma za vozače u Srpskoj: Za pet mjeseci 149 udesa

Autor:ATV
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Na raskrsnicama sa kružnim tokovima u Republici Srpskoj tokom proteklih pet mjeseci dogodilo se 149 saobraćajnih nezgoda, rečeno je Srni u Ministarstvu unutrašnjih poslova /MUP/ Srpske.
Najveći broj saobraćajnih nezgoda, ukupno 127, desio se na području u nadležnosti Policijske uprave Banjaluka.
Kada je riječ o Banjaluci, najveći broj udesa desio se na ukrštanju magistralnog puta i ulica Marije Dimić i Ivana Gorana Kovačića, naveli su iz MUP-a.
Podsjetili su da osnovna pravila u kružnom toku prema Zakonu o osnovama bezbjednosti propisuju da vozila koja se već nalaze u kružnom toku imaju prvenstvo prolaza, a da je vozač koji ulazi u kružni tok dužan prilagoditi brzinu i po potrebi se zaustaviti.
"Kretanje se odvija u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, prilikom izlaska iz kružnog toka obavezno se uključuje desni pokazivač pravca, a u kružnom toku nije dozvoljeno naglo zaustavljanje osim u slučaju potrebe", napomenuli iz MUP-a.
Vozač je dužan propustiti pješake na obilježenom pješačkom prelazu nakon izlaska iz kružnog toka.
Prema osnovnim pravilima prestrojavanja u kružnom toku, desna traka se koristi za prvo i drugo isključenje, lijeva se koristi za dalje izlaze ili nastavak kruženja.
"Prestrojavanje iz lijeve u desnu traku mora se izvršiti pravovremeno i bez ugrožavanja vozila u desnoj traci, dok vozilo u desnoj traci ima prednost ukoliko nastavlja kretanje kroz kružni tok. Ako nije moguće sigurno se prestrojiti i izaći, vozač treba napraviti još jedan krug i pokušati ponovo sigurno izaći", savjetovali su iz MUP-a.
Važno je naglasiti, dodali su iz MUP-a, da Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja BiH ne uređuje detaljno posebna pravila vožnje kroz kružni tok, pa se primjenjuju opšta pravila prvenstva prolaza i prestrojavanja.
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