Logo
Large banner

Kružni tok enigma za vozače u Srpskoj: Za pet mjeseci 149 udesa

Autor:

ATV
06.06.2026 08:52

Komentari:

1
Фотографија приказује кружни ток (кружну раскрсницу) код улаза у Кампус
Foto: ATV

Na raskrsnicama sa kružnim tokovima u Republici Srpskoj tokom proteklih pet mjeseci dogodilo se 149 saobraćajnih nezgoda, rečeno je Srni u Ministarstvu unutrašnjih poslova /MUP/ Srpske.

Najveći broj saobraćajnih nezgoda, ukupno 127, desio se na području u nadležnosti Policijske uprave Banjaluka.

Kada je riječ o Banjaluci, najveći broj udesa desio se na ukrštanju magistralnog puta i ulica Marije Dimić i Ivana Gorana Kovačića, naveli su iz MUP-a.

Podsjetili su da osnovna pravila u kružnom toku prema Zakonu o osnovama bezbjednosti propisuju da vozila koja se već nalaze u kružnom toku imaju prvenstvo prolaza, a da je vozač koji ulazi u kružni tok dužan prilagoditi brzinu i po potrebi se zaustaviti.

"Kretanje se odvija u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, prilikom izlaska iz kružnog toka obavezno se uključuje desni pokazivač pravca, a u kružnom toku nije dozvoljeno naglo zaustavljanje osim u slučaju potrebe", napomenuli iz MUP-a.

Vozač je dužan propustiti pješake na obilježenom pješačkom prelazu nakon izlaska iz kružnog toka.

Prema osnovnim pravilima prestrojavanja u kružnom toku, desna traka se koristi za prvo i drugo isključenje, lijeva se koristi za dalje izlaze ili nastavak kruženja.

"Prestrojavanje iz lijeve u desnu traku mora se izvršiti pravovremeno i bez ugrožavanja vozila u desnoj traci, dok vozilo u desnoj traci ima prednost ukoliko nastavlja kretanje kroz kružni tok. Ako nije moguće sigurno se prestrojiti i izaći, vozač treba napraviti još jedan krug i pokušati ponovo sigurno izaći", savjetovali su iz MUP-a.

Važno je naglasiti, dodali su iz MUP-a, da Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja BiH ne uređuje detaljno posebna pravila vožnje kroz kružni tok, pa se primjenjuju opšta pravila prvenstva prolaza i prestrojavanja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kružni tok

udes

Saobraćajna nesreća

PU Banjaluka

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Судар код зграде Владе у Бањалуци

Hronika

Sudar autobusa i taksija kod zgrade Vlade u Banjaluci

18 h

0
Удес у Пељавама код Лопара

Hronika

Dijelovi svud po putu, saobraćaj blokiran: Još jedan težak udes na putevima Srpske

18 h

0
Удес у мјесту Трњаци код Бијељине

Hronika

Novi težak udes u Srpskoj: Jedan auto pored puta, drugi smrskan

18 h

0
Полицијско ауто

Hronika

Poznat identitet mladića stradalog u sudaru s kombijem

19 h

0

Više iz rubrike

Beograd, 20. maja 2026.-Pojas Presvete Bogorodice, iz manastira Vatoped sa Hilandara, jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, donet je danas u Vaznesenjsku crkvu u Beogradu.Ispred crkve svetinju su svečano dočekali patrijarh srpski Porfirije, starešina hrama vladika Dositej, arhijereji Srpske pravoslavne crkve, pripadnici Vojske Srbije i Garde, uz intoniranje himne Srbije i pojanje pobedne pesme u slavu Presvete Bogorodice.Na svečanom dočeku ispred crkve okupio se i veliki broj vernika.

Društvo

Više od 800.000 ljudi se poklonilo: Danas ispraćaj Časnog pojasa Presvete Bogorodice

4 h

0
Милош Прибић

Društvo

Preminuo Miloš Pribić

13 h

1
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Društvo

Zašto sutra treba iznijeti smeće iz kuće 3 puta: Slavimo Simeona Stolpnika

15 h

2
Лото играч из Српске међу четворицом срећника

Društvo

Loto igrač iz Srpske među četvoricom srećnika

15 h

0

  • Najnovije

11

58

Zastrašujuća poruka: Iran zaprijetio haosom bez presedana, ovo bi mogle biti mete

11

48

Jovanović: Vašington više nije saglasan sa ulogom Njemačke u BiH

11

29

Poznato mjesto i vrijeme sahrane Edina Avdića

11

13

Vatrogasci na terenu: U Banjaluci izgorio automobil

11

04

Agrar: Poljoprivredne aktuelnosti iz ratarstva, pčelarstva i domaćih proizvoda

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner