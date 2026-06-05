Novi težak udes u Srpskoj: Jedan auto pored puta, drugi smrskan

Autor:ATV
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Novi težak udes dogodio se na putevima Republike Srpske u petak u poslijepodnevnim časovima.
Do nesreće je došlo u mjestu Trnjaci kod Bijeljine, u blizini mlina "Tomić".
Kako se može vidjeti na fotografijama objavljenim na društvenim mrežama, jedan automobil završio je pored puta, dok je prednji kraj drugog vozila potpuno smrskan.
Za sada nema informacija da li je neko u udesu povrijeđen, niti kako je do njega tačno došlo.
Saobraćaj na ovoj dionici je usporen, ali nije obustavljen.
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