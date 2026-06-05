Dodik: Naš glavni cilj u ovom trenutku jeste da se oslobodimo zapadnog tutorstva

Ruska Federacija je danas nesumnjivo nosilac jedne nove civilizacije, ne samo političke, nego ukupne, kulturološke, političke, tehnološke civilizacije koja dolazi i mi smo veoma usmjereni na to da naše odnose što više produbimo i napravimo što bliži odnos, poručuje lider SNSD-a Milorad Dodik.

U razgovoru za Sputnjik na marginama Međunarodnog peterburškog foruma, Dodik izražava zadovoljstvo što prisustvuje takvom skupu, i podsjeća da delegacija Srpske učestvuje na ovom forumu više od 15 godina za redom.

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To je učinilo da Republika Srpska vidljivija ovdje u poslovnom i političkom svijetu same Ruske Federacije, ali i mnogih zemalja koje ovde dolaze i mnogih kompanija koje se ovde pojavljuju u okviru ovog važnog foruma, koji je sigurno na globalnom nivou jedan od najvažnijih i koji okuplja poslovni svijet, finansijske institucije i sve one koji su zainteresovani za poslovne aktivnosti i razvoj. Republika Srpska planira ovdje da se u narednih godinama pojavi kao izlagač i u tom pogledu mi preduzimamo neke aktivnosti.

Stvorili su se uslovi da to možemo da uradimo i bilo bi nam velika čast da budemo jedan subjekata koja će putem eksponiranja svojih mogućnosti na forumu još više zbližiti naše partnere iz različitih dijelova Ruske Federacije, iz drugih zemalja Evroazije. Mi smo zainteresovani za taj čitav prostor. To je vrlo važno danas biti ovdje u uslovima kada Rusija, Ruska Federacija i ruski narod pokazuje nesumnjivu sposobnost da izdrži neopravdane sankcije koje je Zapad uveo, koje su imale za cilj da oslabe ruske potencijale, u suštini su srozali samu Evropsku uniju i zapadne zemlje. I ja sam tu da podržim napore Rusije da pobijedi u Specijalnoj vojnoj operaciji i da te operacije i da ruski narod zabilježi još jednu važnu istorijsku pobjedu.

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Gdje Srpska vidi svoju stabilnu budućnost a sa kim je spremna da vodi važne dijaloge?

Veoma je važno da Srpska očuva mir u zajednici i okruženju. Živimo na veoma nestabilnom prostoru Balkana koji je kreiran strane zapadnih sila tako da se nikada ne postigne rješenje koje osigurava trajni mir. Nažalost, mi smo u velikim političkim problemima i razilaženjima sa onima s kojima su nas strpali u takozvanu Bosnu i Hercegovinu. Mi se borimo za Republiku Srpsku, za njenu autonomiju, za njen status i pravo da samostalno odlučuje o svojim pravima, o svojoj sudbini. I u tom pogledu je vidljivo i potrebno da se izvrši prezentacija svih naših ciljeva i da se vidi da one korespondiraju sa onim što jesu ciljevi slobodnog svijeta.

Svjesni smo sputavanja, mi se nalazimo u srcu Balkana, a Balkan je okružen zemljama NATO, okružen je zemljama EU i one nam s vremena na vrijeme zagorčavaju život uvodeći razne restriktivne mere koje onemogućavaju pravu saradnju. Primorani smo da vodimo s njima dijalog, ali znamo da oni nisu dobronamjerni za ono što mi želimo, a to je da budemo ravnopravna zajednica, ili ravnopravna država u okviru svih tamo postojećih država. Mi vidimo da je Ruska Federacija predvodnik globalnog procesa koji ne ide za tim da nekoga potlači, da nekoga zarobi ili da bude kolonija kao što to rade zapadnjaci. Naš glavni cilj u ovom trenutku jeste da se oslobodimo zapadnog tutorstva i kolonijalnog zavisnosti, prije svega Evropske unije.

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Imali ste brojne susrete sa ruskim zvaničnicima. Kakve poruke su vam prenijeli, na koji način Rusija može da pomogne Republici Srpskoj?

Rusija u kontinuitetu pomaže Republici Srpskoj, prije svega svojim postojanjem, svojim političkim stavovima, svojim pobjedama. Mislim da je ovo vrijeme velikih pobjeda Rusije kao države i naroda. Ponosan sam na naše sastanke, prije svega, predsjednikom Putinom, ministrima Lavrovom i ostalima i želim da to se nastavi.

Sarajevo uporno pokušava da bude na strani Zapada u navodnoj osudi Rusije i pokušaju da sprovede obiman nivo sankcija koje je Zapad uveo Rusiji. S druge strane, mi iz Republike Srpske nikada nismo dali saglasnost da se tako nešto desi. Niti smo, recimo, dozvolili da tamo gdje mi možemo uticati da iz muslimansko-hrvatske Federacije, iz njihove fabrike ode oružje i municija za Ukrajinu, a bilo je nekoliko pokušaja da se tu uradi. Ruska Federacija veoma je uporna u nastojanju da se poštuje međunarodno pravo i putem Savjeta bezbjednosti veoma jasno iznosi svoju privrženost sporazumima bez obzira što je vjerujem da i oni znaju da zapadnjaci krše sve sporazume. Prekršili su Dejtonski a krive nekoga drugog - to je stari manir zapadnjačkih kolonijalista, uzurpatora koji uvijek krive nekoga drugog za ono što ono loše učine.

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Mi takođe razumijemo da je ono što se desilo devedesetih godina na prostoru Balkana bila samo vježba Zapada da bi došao na granici Rusije, i da bi putem sankcija, intervencija i mnogo čega drugog, preuzimanja vlasti, teritorije, suvereniteta, preuzeo i Rusku Federaciju. Na njihovu žalost, oni su se prevarili u svemu tome. Rusija ostaje stabilna, jaka, posvećena svom nacionalnom i državnom interesu. I tu Republika Srpska je zahvalna za podršku na javnom nivou, što Ruska Federacija uporno podržava pravo Republike Srpske, koje je dobila putem Dejtonskog sporazuma.

Da li je moguće pomiriti težnju BiH Evropskoj uniji i bratskim odnosima Srpske i srpskog naroda sa Rusijom?

Veoma teško, jer to nije ona EU koju Srpska participira od prije 10-15 godina, sa jakim liderima, sa jakim vrijednostima koji su imali. Sadašnja EU sada vrši remilitarizaciju. I mi smo veoma zabrinuti zbog te činjenice. U takvoj vojnoj alijansu koja se zove EU mi ne želimo da budemo. Izvan smo NATO-a, protiv smo toga, a NATO je dva puta bombardovao srpski narod, jednom u Republici Srpskoj, drugi put u Srbiji. Nanio nam je decenijske i vjekovne probleme, time što nas je bombardovao osiromašenim uranijumom koji ostavlja posljedice na novorođenu djecu. U svakom slučaju, mi ne želimo da budemo dio vođene strukture Nijemaca ili nekoga iz Zapadne Evrope, koji bi sutra zbog svojih ratova mogao da mobiliše naše ljude i da ih stavlja takozvane evropske bezbjednosne sisteme. Mi ostajemo tu neutralni. U svakom slučaju, ne vidim da je EU zajednica koja se nudi. Oni sada pokušavaju naprasno da privuku zemlje Balkana, čak žele da uključe što je prije moguće Ukrajinu u EU; A to znači otvoreni rat sa Ruskom Federacijom u ovom trenutku.

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Ne mogu da budem prorok i da govorim kako je moguće kretati se dalje ka EU, a sačuvati odnose sa Rusijom. Za nas je primarno da sačuvamo mir, dobro odnose sa Ruskom Federacijom, ako je moguće i sa evropskim institucijama, ali mi ne želimo da budemo kolateral njihovih je loših politika ni danas, ni u budućnosti.

Razogovor za Sputnjik sa Dodikom pogledajte OVDJE.