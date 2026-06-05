MUP uručio priznanje četvorici hrabrih građana

Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona upriličilo je danas, 5. juna, prijem za grupu građana koji su tokom nedavne tragične saobraćajne nesreće u Bihaću, rizikujući vlastitu sigurnost, pokušali spasiti život mladića čiji je automobil nakon slijetanja sa puta završio u vodi.

Priznanje za iskazanu hrabrost, humanost i građansku odgovornost uručeno je Endiju Ćehiću, Hamzi Hadžiabdiću, Denisu Ajkiću i Mirzi Toromanoviću, koji su među prvima pritekli u pomoć nakon nesreće u kojoj je život izgubio njihov sugrađanin Manuel Kasić.

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Prijemu su prisustvovali ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Adnan Habibija, zamjenik direktora Uprave policije Suad Prošić i načelnik Prve policijske stanice Adnan Hasić, koji su izrazili zahvalnost građanima na njihovoj nesebičnoj reakciji u trenucima kada je svaka sekunda bila dragocjena.

Kako je istaknuto, njihova spremnost da bez oklijevanja pomognu čovjeku u životnoj opasnosti predstavlja primjer vrijednosti koje društvo treba njegovati i promovisati. U pokušaj spašavanja uključili su se i Adis Štrkljević te Mirza Felić, čiji je doprinos takođe posebno istaknut.

Iako, uprkos velikim naporima prisutnih građana, mladić nije spašen, iz Ministarstva unutrašnjih poslova naglašavaju da njihova borba i odlučnost da pomognu zaslužuju najdublje poštovanje.

"Njihov čin ostaje trajno svjedočanstvo ljudskosti, solidarnosti i građanske odgovornosti. To su vrijednosti na kojima počiva svako zdravo društvo i zbog kojih možemo biti ponosni na naše sugrađane", poručio je Habibija.

MUP USK još jednom je izrazio iskreno saučešće porodici i prijateljima tragično stradalog Manuela Kasića, uz poruku podrške u suočavanju s nenadoknadivim gubitkom.

Naglašavaju da su hrabrost, humanost i spremnost na pomoć drugome najveće vrijednosti jednog društva te da su građani koji su pokušali spasiti mladi život pokazali da Bihać i USK imaju ljude na koje mogu biti ponosni.