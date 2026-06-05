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Poslije podne naoblačenje i padavine

Autor:

ATV
05.06.2026 08:43

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Послије подне наоблачење и падавине
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će preovladavati sunčano i toplo vrijeme, a od poslije podne će se javiti naoblačenje od zapada, koje će se do večeri širiti ka svim krajevima i usloviti kišu i pljuskovi sa grmljavinom.

Do narednog jutra kiša i pljuskovi sa grmljavinom se očekuju i u ostalim krajevima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutro promjenljivo oblačno, na zapadu vedrije, a lokalno oko rijeka ima prolazne magle.

Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, u Hercegovini južnih smjerova. Uveče pri pljuskovima na sjeveru vjetar u jačanju i u skretanju na sjeverne smjerove.

Maksimalna temperatura od 26 do 30, u višim krajevima od 21 stepen Celzijusov.

U većini krajeva jutros je sunčano vrijeme, uz umjerenu oblačnost, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura u 8.00 časova: Čemerno, Bjelašnica i Sokolac osam, Gacko i Srebrenica 10, Han Pijesak 11, Kalinovik, Drinić, Rudo, Mrkonjić Grad i Foča 12, Novi Grad, Višegrad, Drvar, Livno i Sarajevo 13, Kneževo 14, Banjaluka, Bileća, Mrakovica, Doboj, Sanski Most, Tuzla, Zvornik i Ribnik 15, Prijedor 16, Trebinje 17, Srbac i Mostar 18, Bijeljina 19, te Gradačac 20 stepeni Celzijusovih.

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