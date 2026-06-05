U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 25 beba, 12 d‌jevojčica i 13 d‌ječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U porodilištu Banjaluka rođeno je 10 beba, u Doboju tri, Zvorniku, Bijeljini, Foči, Prijedoru i Gradišci po dvije, a u Nevesinju i Istočnom Sarajevu po jedna beba.

Šest d‌jevojčica i četiri d‌ječaka rođeni su u Banjaluci, u Doboju tri d‌ječaka, u Foči i Gradišci po dvije d‌jevojčice, u Zvorniku i Prijedoru po dva d‌ječaka, a u Bijeljini po jedna d‌jevojčica i d‌ječak.

U Nevesinju je rođena jedna d‌jevojčica, a u Istočnom Sarajevu jedan d‌ječak.

U Trebinju nije bilo poroda.