U Srpskoj rođeno 25 beba

Autor:ATV
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U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 25 beba, 12 djevojčica i 13 dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.
U porodilištu Banjaluka rođeno je 10 beba, u Doboju tri, Zvorniku, Bijeljini, Foči, Prijedoru i Gradišci po dvije, a u Nevesinju i Istočnom Sarajevu po jedna beba.
Šest djevojčica i četiri dječaka rođeni su u Banjaluci, u Doboju tri dječaka, u Foči i Gradišci po dvije djevojčice, u Zvorniku i Prijedoru po dva dječaka, a u Bijeljini po jedna djevojčica i dječak.
U Nevesinju je rođena jedna djevojčica, a u Istočnom Sarajevu jedan dječak.
U Trebinju nije bilo poroda.
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