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U Srpskoj rođeno 25 beba

Autor:

ATV
05.06.2026 07:55

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beba porodilište
Foto: Pexel/ Emma Bauso

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 25 beba, 12 d‌jevojčica i 13 d‌ječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U porodilištu Banjaluka rođeno je 10 beba, u Doboju tri, Zvorniku, Bijeljini, Foči, Prijedoru i Gradišci po dvije, a u Nevesinju i Istočnom Sarajevu po jedna beba.

Šest d‌jevojčica i četiri d‌ječaka rođeni su u Banjaluci, u Doboju tri d‌ječaka, u Foči i Gradišci po dvije d‌jevojčice, u Zvorniku i Prijedoru po dva d‌ječaka, a u Bijeljini po jedna d‌jevojčica i d‌ječak.

U Nevesinju je rođena jedna d‌jevojčica, a u Istočnom Sarajevu jedan d‌ječak.

U Trebinju nije bilo poroda.

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Tagovi :

rođene bebe

Porodilišta

Klinika za ginekologiju

Republika Srpska

porodilje

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