Sutra moguća kiša i pljuskovi

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje promjenljivo vrijeme sa sunčanim periodima, ali i mogućom kišom i pljuskovima u pojedinim krajevima tokom poslijepodneva.

Jutro će biti pretežno oblačno, ponegdje uz slabu kišu ili pljuskove, dok se tokom dana očekuje postepeno razvedravanje i duži sunčani intervali, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Poslijepodne će doći do umjerenog razvoja oblačnosti, pa su od jugozapada ka istoku mjestimično mogući kiša i pljuskovi, dok se u večernjim časovima očekuje razvedravanje sa zapada.

Duvaće slab vjetar, promjenljivog smjera ili sa sjevera, dok će na jugu biti slab do umjeren južni vjetar.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od devet do 16 stepeni Celzijusovih, a najviša dnevna od 19 stepeni u višim predjelima do 28 stepeni.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda naveli su da je danas veći dio dana bilo sunčano uz malo do umjereno oblaka.

Od popodneva se očekuje naoblačenje sa zapada, a tokom noći na subotu kiša i pljuskovi, ponegdje i jači u sjevernim i centralnim dijelovima.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Čemerno 19, Kalinovik 21, Gacko, Mrakovica, Sokolac, Han Pijesak 22, Kneževo 23, Livno 24, Bileća, Drinić, Mrkonjić Grad, Srebrenica, Drvar i Sarajevo 25, Trebinje i Sanski Most 26, Zvornik, Novi Grad, Rudo, Foča i Tuzla 27, Bijeljina, Višegrad, Prijedor, Ribnik, Srbac i Gradačac 28, Banjaluka i Doboj 29, Mostar 30 stepeni Celzijusovih.