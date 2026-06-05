Dodik: Podrška konceptu tranzicije OHR-a koji su predložili Amerikanci

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da bi volio da se juče zatvorio OHR, te da bi tranzicioni projekat, koji predlažu Amerikanci, mogao da bude prihvatljiv ukoliko bi on bio i potvrđen ili pozdravljen od strane Savjeta bezbjednosti UN.

Dodik je izrazio nadu da će Sjedinjene Američke Države istrajati u svom konceptu tranzicije OHR-a i predaje suvereniteta u BiH.

"Neće nestati njihov uticaj, neće nestati uticaj ni Evropske unije, ni Amerike, ali će nestati ono što nije prihvatljivo civilizacijski, a to je da jedan stranac može da donosi odluke i da to postanu zakoni za muslimane", poručio je Dodik komentarišući fijasko sjednice PIK-a i saopštenje Ambasade SAD koja javno kritikuje zemlje EU.

Dodik je istakao da bi bilo dobro da visoki predstavnik nikad nije ni postojao.

"Mi smatramo da je nezaobilazno mjesto Savjet bezbjednosti i da se u toj varijanti može nekome dati period od godinu dana da u toj tranziciji završi sve poslove bez bonskih ovlaštenja i da naprosto tu suverenost preda BiH", rekao je Dodik novinarima iz Republike Srpske u Sankt Peterburgu nakon razgovora sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejom Lavrovom.

Nakon toga, smatra on, BiH bi mogla da pokaže spremnost da razgovara o svim otvorenim pitanjima.

Dodik je pristup Amerikanaca ocijenio kao korektan, jer su, kako je naveo, jasno rekli da će preispitati svoje međunarodno učešće u BiH.

"Razumijemo strahove Bošnjaka, ali je problem što oni, osokoljeni pričom o podršci Zapadnjaka, nikada nisu htjeli da razumiju naše strahove. Svi aranžmani do sada u BiH, u savezu Bošnjaci, muslimani i `Zapadnjaci`, bili su protiv srpskog interesa i naše pozicije u Dejtonu, koju smo ispoštovali", istakao je Dodik.

On je ukazao na to da samo izvorni Dejton može dati neku vrstu šanse BiH, ali da se do toga mora brzo doći.

Prema njegovim riječima, svaka vrsta mrcvarenja samo će ojačati uvjerenje da je to nemoguće.

Dodik je naveo da nije upoznat sa detaljima američkog prijedloga, ali da smatra da bi to mogao biti slijed puta kojim idemo.

"Onda se uplela Francuska, prije svega, u dogovoru sa Njemačkom i Velikom Britanijom da pariraju toj priči o tranzicionom periodu. Oni sada, zbog svojih odnosa na drugim pitanjima, pokušavaju da `ratuju` sa Amerikom u tom pogledu i zato je bilo neminovno da dođe do ovakvog ishoda", zaključio je Dodik.

Dodik je rekao da se postavlja pitanje - kako oni zavađeni misle da naprave rješenje koje treba da pomiri odnose u BiH?

"Koga mirite vi? Pa vi ste posvađani, vi ne možete ništa. Vi nam pokazujete da je sve ono što je rađeno - rađeno iz neke imaginacije, da je sve bilo pogrešno i da je stvarno stanje upravo ovo što smo gledali u prethodna dva dana", ocijenio je lider SNSD-a.

Dodik smatra da "ako hoćemo slobodu, treba izbaciti i Nijemce i Francuze i Britance i svakoga iz Brisela zbog njihovog nastojanja da odlučuje o pitanjima u BiH".

"Razumijemo da međunarodni kontekst govori o tome da treba očuvati stabilnost i mir i mislim da se to može ojačati kroz jačanje dejtonske strukture i da je dejtonska struktura, bez obzira koliko puta pominjana i u negativnom smislu, jedina šansa za BiH", naglasio je Dodik.

Dodik je istakao da evropske integracije nisu problem.

"Nama je problem sadašnja birokratija u Briselu koja se ponaša navijački, kao u ovom slučaju Francuska, Njemačka i i Engleska - ponašaju se navijački za Bošnjake", rekao je Dodik.

On je zaključio da je sve što imamo kao intervencionizam pogrešno.

"Spremni smo na razgovore, ako hoće, ako neće - opet smo spremni na razgovore. Ako ni tada neće - mi ćemo ih pozvati da razgovaraju", rekao je Dodik.