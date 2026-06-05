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Dodik: Srpska spremna da razgovara; Bošnjaci i dalje osokoljeni pričom zapadnjaka

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ATV
05.06.2026 13:21

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Милорад Додик Русија форум Санкт Петербург
Foto: RTRS

Republika Srpska izražava spremnost da razgovara o svim otvorenim pitanjima, i onima koja bole - razumijemo strahove Bošnjaka, ali je problem što oni, osokoljeni pričom o podršci zapadnjaka, nikada nisu htjeli da razumiju našu strahove, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik u Sankt Peterburgu.

Komentarišući sjednicu političkih direktora zemalja članica Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira u Sarajevu, koji nisu uspjeli da dođu do konsenzusa, kada je riječ o kandidatu za visokog predstavnika, iako to nije u njihovoj nadležnosti, Dodik je poručio da kamo sreće da visoki predstavnik nikada nije ni postojao.

"Ali moramo da budemo pomalo i realni. Mi smo očekivali i voljeli bi da se juče OHR zatvorio i taj neki tranzicioni, projekat koji predlažu Amerikanci, za nas bi mogao da bude prihvatljiv ukoliko bi on / visoki predstavnik/ bio potvrđen od strane Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija", rekao je Dodik za RTRS

Dodik je istakao da je stav Srpske to da je SB UN nezaobilazan.

"U toj varijanti, može se nekome dati period od godinu dana da u toj tranziciji završi sve poslove, bez bonskih ovlaštenja i tu suverenost preda BiH. Svi aranžmani u BiH do sada, u savezu Bošnjaci i Muslimani, bili su protiv srpskog interesa i naše pozicije u Dejtonu. Prema tome, neminovno je da se moramo vratiti ovoj vrsti razgovora", poručio je Dodik.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Republika Srpska

Rusija

Sankt Peterburg

Ekonomski forum Rusija

OHR

Bošnjaci

Savjet bezbjednosti UN

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