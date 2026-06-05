Do kraja godine novi mamograf i magnetna rezonanca u bolnici "Srbija"

Bolnica "Srbija" u Istočnom Sarajevu do kraja godine trebalo bi da dobije mamograf sa tomosintezom vrijedan oko pola miliona KM i magnetnu rezonancu za koju je Vlada Republike Srpske obezbijedila tri miliona KM, rečeno je danas tokom posjete ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alena Šeranića ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Tokom sastanka resornog ministra i direktora Bolnice "Srbija" Nebojše Šešlije istaknuto je da se istovremeno radi i na modernizaciji radiološke službe, opremanju nove bolničke apoteke i jačanju kadra.

Šeranić je rekao da je nabavka mamografa dogovorena nakon razgovora sa Udruženjem žena iz Istočnog Sarajeva, te da je ovaj aparat važan za cijelu regiju.

"Uvjeren sam da će kroz projekat nabavke radiološko-dijagnostičke opreme koji se realizuje uz podršku Svjetske banke mamograf biti obezbijeđen za Bolnicu `Srbija`", rekao je Šeranić novinarima.

On je rekao da se radi i na rješavanju pitanja starog digitalnog RTG aparata kako bi bili izbjegnuti problemi u radu Bolnice u slučaju njegovog kvara.

"Već se razmatraju moguća rješenja za nabavku novog aparata", dodao je Šeranić.

Šeranić je naveo da Udruženje hirurga Republike Srpske trenutno analizira kapacitete svih bolnica za pružanje usluga mikroinvazivne hirurgije, te da će vjerovatno biti preporučena nabavka laparoskopskog stuba i za Bolnicu "Srbija".

"Onda bi se kroz to povećao obim usluga hirurga koji ovdje rade i mogle bi se neke stvari proširiti", istakao je Šeranić.

On je rekao da Bolnica "Srbija" ima značajno mjesto u zdravstvenom sistemu Republike Srpske, posebno u oblasti otorinolaringologije, gdje se izdvaja po kvalitetu i obimu operativnih zahvata.

Šeranić je naglasio da su analize Svjetske banke pokazale da bolnice u Republici Srpskoj imaju najbolje pokazatelje kvaliteta i efikasnosti rada među zdravstvenim ustanovama zemalja zapadnog Balkana.

"Pacijenti najmanje borave, najmanje se vraćaju i najbrže se procedure završavaju", naveo je Šeranić.

Direktor Bolnice "Srbija" Nebojša Šešlija zahvalio je Šeraniću i Vladi Republike Srpske za podršku u rješavanju problema u radiološkoj službi.

"Do kraja godine možemo sigurno reći da ćemo riješiti pitanje nabavke novog magneta, kao i pitanje mamografa, čime ćemo dobiti kompletnu dijagnostiku ponovo u našoj ustanovi", rekao je Šešlija.

On je naveo da je bolnica u fazi opremanja nove bolničke apoteke jer taj segment nije bio adekvatno riješen prilikom izgradnje objekta.

"Do jeseni očekujemo da će biti riješeno pitanje bolničke apoteke i dobićemo potpuno adaptiran prostor namijenjen apoteci, čime ćemo dobiti kompletne usluge pod jednim krovom", istakao je Šešlija.

Govoreći o kadru, Šešlija je potvrdio da je Bolnica bila suočena sa odlaskom dijela ljekara u privatne zdravstvene ustanove u Sarajevu, ali da je taj proces zaustavljen.

"Već imamo četiri ljekara koja su se vratila sa specijalizacije i počinju da pružaju usluge u našoj ustanovi, a do kraja godine očekujemo da se još pet mladih ljekara vrati sa specijalizacije", rekao je Šešlija.