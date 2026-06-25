Dodik: Imam podršku naroda, bošnjačkim političarima to smeta

Lider SNSD-a Milorad Dodik ocijenio je da su bošnjački političari iscrpili sve lažne mogućnosti, od pravosuđa, stranaca i ostalog, da bi ga uklonili iz politike, ali da je to nemoguće jer ima podršku naroda.

Dodik je rekao da bošnjačkim političarima to smeta, te odatle i izjava lidera SDA Bakira Izetbegovića da se "Dodik mora riješiti nekom silom".

"Pokušao je nevješto da se brani kako je mislio na Sud BiH. Sud nije primjenjivao silu, otišao sam tamo. Znači, on očekuje neku drugu silu. Pitao sam ga da li mi prijeti, kaže - `Bože sačuvaj`. Pitam ga mogu li očekivati tvoje mudžahedine da sada jurnu na moju glavu. Kaže - `Bože sačuvaj`. Imaš li ijedan odgovor, osim Bože sačuvaj? Da ili ne? Izbjegao je da kaže", naveo je Dodik.

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On je napomenuo da je ostao aktivan u politici, da ima podršku naroda, iako neće biti kandidat ni za jednu pojedinačnu funkciju.

"Ko funkciju smatra kao svoj glavni događaj u politici – u ozbiljnom je problemu. Moj politički put je uvijek bio u usponu. Politikom se bavim na način da ne odustajem od cilja, a putevi dolaska do cilja mogu biti različiti. Možeš biti ili ne na funkciji", istakao je Dodik.

Dodik kaže da mu spočitavaju što godinama govori o referendumu o samostalnosti Republike Srpske, ali da takvi ljudi ne razumiju politiku.

"Svjestan sam da referendum ne može trenutno da se desi, ali ako ga danas ne tražimo nećemo ga nikada ni dobiti, to je moje viđenje", ukazao je Dodik.

On je naveo da istinski smatra da je BiH propala država, da je podijeljena nezaustavljivim pod‌jelama i da je međunarodni faktor iscrpio sve svoje mogućnosti - i vojne i finansijske.

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"Danas je BiH još na okupu, ali nema u sebi kritične mase da se održi kao zemlja. Morate imati dovoljno ljubavi za nešto da bi se to održalo. Nijednom Bošnjaku i Hrvatu ne želim ništa loše. Dejtonski sporazum je uspostavio jednu neupitnu stvar koja se ne može promijeniti, samo u Sarajevu to nisu razumjeli, a to je međuentitetska granica. Zato su i krenuli sa pričom o imovini", naglasio je Dodik.

Dodik je za prnjavorsku Televiziju K3 istakao da je značajno da Republika Srpska bude održana, a da je za to najvažnije da se ne dozvoli promjena Ustava koji će promijeniti poziciju Srpske.

"Je li bilo intervencija? Jeste. Jesmo li odbili? Jesmo. Ponašamo se ustavno", rekao je Dodik.

On je naglasio da je unio veliku energiju u politiku, da nije imao pravo da se povuče iako je bio u iskušenjima, ali da mu narod nije dao da ode i glasao je za njega.

"Da sam tu energiju usmjerio na privatni biznis, bio bih jedan od najjačih biznismena na ovim prostorima", naveo je Dodik, prenosi Srna.