Dodik sa Lavrovom: Saradnju Srpske i Rusije niko ne može zaustaviti

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas u Sankt Peterburgu da mu je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov potvrdio svoju privrženost Dejtonskom sporazumu, teritorijalnom integritetu BiH i njenom suverenitetu.

Dodik je pojasnio da se pod tim podrazumijeva prestanak rada OHR-a, kao i odlazak stranih sudija iz Ustavnog suda, što je poznat stav Rusije, kao i taj da se mora sjesti i naći rješenje za sve devijacije koje su napravljene u kršenju Dejtonskog sporazuma.

Nastavlja se saradnja Republike Srpske i Ruske Federacije i to niko ne može da zaustavi.

Ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je potvrdio svoju privrženost Dejtonskom mirovnom sporazumu. Prvo, privrženost teritorijalnom integritetu BiH i, naravno, suverenitetu.



To podrazumijeva… pic.twitter.com/SVryX18GQN — Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 5, 2026

"To je otprilike i naša politika koju smo predlagali. Ostajemo privrženi dejtonskom Ustavu, to smo uvijek govorili, smatramo da jedini način jeste da sjednemo i da vidimo šta možemo da uradimo. Ali, Bošnjaci ne smatraju da treba da razgovaraju", rekao je Dodik nakon sastanka sa Lavrovom.

Dodik je napomenuo da Republika Srpska suvereno odlučuje o svojim pravima i da će nastaviti to da čini.

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On je istakao da je na sastanku bilo riječi i o situaciji u Republici Srpskoj i BiH kada je riječ o neuspješnoj farsi oko Savjeta za implementaciju mira.

"Savjet za implementaciju mira nije dejtonska kategorija, niti je u okviru zakonodavstva BiH ni Republike Srpske. Drago mi je što su doživjeli takav fijasko i u tom pogledu i dalje ostajemo privrženi stavu da OHR treba zatvoriti. To je stav i Rusije, koja ima značajnu ulogu u donošenju odluka u Savjetu bezbjednosti", rekao je Dodik.

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On je naveo da je Lavrov na sastanku iskazao i svoje nezadovoljstvo činjenicom da Bošnjaci i Hrvati bojkotuju rad zajedničke međuvladine komisije, te da u tom pogledu šalju jasnu poruku Rusiji.

"Na kraju, svi znamo da je ponašanje bošnjačkih političara izrazito neprijateljsko prema Ruskoj Federaciji i mislim da to sada i ovde sazrijeva. Sad im je jasno da su bošnjački i muslimanski političari pretjerali. To mi oni nisu rekli, ali mogu da prepoznam da oni sve više smatraju da su neprijateljski prema Rusiji po svemu onome što čine i rade", rekao je Dodik i naglasio da to nije smetnja da Republika Srpska nastavi da razvija saradnju sa Rusijom, te da je u tome niko ne može zaustaviti.

Dodik je naveo da je Lavrovu predstavio svoje viđenje u vezi sa ponašanjem određenih evropskih zemalja, te da ga brine naoružavanje Njemačke.

"Brine nas dodatna militarizacija EU, koja od političkog saveza postaje sve više vojni savez i to je nešto što će pred nas staviti nove odluke. Zato je bilo ispravno što smo u prošlosti govorili da mi ne želimo u NATO, koji je bombardovao Srbe u dva navrata u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Ne želimo da naše članstvo tamo bude vidljivo i u tom pogledu smo odbili bilo kakve integracione procese sa NATO-om", rekao je Dodik.

On je ocijenio da je očigledno da postoje problemi i sa samim NATO-om, ali i da je moguće da Alijansa nastavi da radi u nekom promijenjenom obliku ili da se formiraju neke evropske vojne snage.

"I jedna i druga varijanta je za nas neprihvatljiva za članstvo jer su mnoge zemlje, prije svega Njemačka i druge, učestvovale u bombardovanju Srbije i Republike Srpske i mi to kao narod nikad ne smijemo da zaboravimo", poručio je Dodik.

Republika Srpska Dodik sa Lavrovom u Sankt Peterburgu

Dodik je naveo i da je Rusija izložena određenim problemima sa Zapadnjacima, to jeste suštinskim problemima u vezi sa sukobom u Ukrajini.

"U tom pogledu naš stav je da ne želimo da podržimo bilo kakve mjere sankcija prema samoj Ruskoj Federaciji, niti da podržimo Zapad u nastojanju da taj rat proširi. Dobio sam iskrena uvjeravanja Lavrova da oni žele da uspostave mir što je prije moguće, ali da naprosto mir od njih ne zavisi, nego od Zapada, prije svega Evrope", rekao je Dodik.

Dodik je napomenuo da je na sastanku bilo riječi i o operacionalizaciji ranijeg sastanka sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.

"Imali smo nekoliko tema za kojem je Ministarstvo inostranih poslova zaduženo, da kroz Vladu Ruske Federacije sprovede te zaključke, a koji su u vezi sa određenim projektima koje smo dogovarali i u operativnom smislu nastavićemo da o tome pričamo", rekao je Dodik.