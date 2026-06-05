Mladić (27) uhapšen zbog krađe: Presretao bake po Novom Sadu i trgao im zlato sa vrata

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu rasvijetlili su četiri teške krađe, od kojih je jedna u pokušaju i uhapsili D. Z. (27) iz Žablja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična djela.

On se sumnjiči da je, u posljednja dva mjeseca, na području Novog Sada starijim Novosađankama kidao zlatne ogrlice sa vrata.

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Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu.

(Kurir)