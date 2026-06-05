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Težak sudar motora i teretnjaka, saobraćaj potpuno obustavljen

Autor:

ATV
05.06.2026 14:47

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Тежак судар мотора и теретњака, саобраћај потпуно обустављен
Foto: ATV

Saobraćajna nesreća se dogodila u petak, 5. juna, u poslijepodnevnim satima na magistralnom putu Glamoč-Mlinište, potvrđeno je za portal Radiosarajevo.ba.

Portparol Livanjskog kantona Slavko Krišto je za pomenuti portal rekao da je riječ o sudaru motocikliste i teretnog motornog vozila.

"U ovoj nesreći je motociklista zadobio teške tjelesne povrede", rekao je Slavko Krišto.

Dodao je da uviđaj još uvijek traje.

"Saobraćaj je obustavljen u potpunosti", rekao je Krišto.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

udes

Policija

Glamoč

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