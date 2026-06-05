Težak sudar motora i teretnjaka, saobraćaj potpuno obustavljen

Autor:ATV
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Saobraćajna nesreća se dogodila u petak, 5. juna, u poslijepodnevnim satima na magistralnom putu Glamoč-Mlinište, potvrđeno je za portal Radiosarajevo.ba.
Portparol Livanjskog kantona Slavko Krišto je za pomenuti portal rekao da je riječ o sudaru motocikliste i teretnog motornog vozila.
"U ovoj nesreći je motociklista zadobio teške tjelesne povrede", rekao je Slavko Krišto.
Dodao je da uviđaj još uvijek traje.
"Saobraćaj je obustavljen u potpunosti", rekao je Krišto.
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