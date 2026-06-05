Fico predložio da Albanija, Srbija i Crna Gora istovremeno budu primljene u EU

Albanija, Srbija i Crna Gora su najbolje pripremljene zemlje Zapadnog Balkana za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio je premijer Slovačke Robert Fico nakon samita EU - Zapadni Balkan u Tivtu i predložio da te tri zemlje budu primljene istovremeno.

Fico je naveo da bi pristupanje ove tri zemlje EU donijelo koristi i samoj Uniji, unoseći "novu energiju i zdrav razum koji nam je potreban", prenosi slovačka agencija TASR.

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- Ako uzmemo ukupan broj stanovnika ove tri zemlje, to ne bi imalo nikakav uticaj, apsolutno nikakav uticaj, na funkcionisanje Evropske unije kao takve. Ali čini mi se da neko stalno izmišlja načine da zakomplikuje cio proces, da ga spriječi i da izbjegne što brže donošenje ove odluke - rekao je Fico.

On je dodao da je na današnjem samitu zatražio otvaranje trećeg pregovaračkog klastera u okviru pristupnih pregovora.

Fico je rekao da veruje da će zemlje kandidati ponovo čuti obećanja o bližoj saradnji na samitu, ali da ove ili sljedeće godine vjerovatno neće biti donesene nikakve stvarne odluke koje bi dovele do proširenja EU.

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Ocijenio je da dužina procesa pristupanja može predstavljati problem i za samu EU, jer bi neispunjavanje obećanja moglo narušiti kredibilitet Unije.

Fico je dodao da bi i lideri zemalja koje nisu članice mogli postati manje spremni da donose teške odluke u znak podrške pristupanju EU.

On je istakao i napredak u organizaciji samita: prvi put se održava u zemlji koja teži članstvu, a ne u Briselu ili državi članici EU, što, kako je naveo, smatra pozitivnim znakom.

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Premijer je dodao da se na samitu nije razgovaralo o Ukrajini, već isključivo o Balkanu, i poželio uspjeh Srbiji, Crnoj Gori i Albaniji.

- Razgovarali smo samo o ovim balkanskim državama, što je verovatno prirodno s obzirom na to da se nalazimo u regionu Zapadnog Balkana. Želim Srbiji prije svega svaki uspeh. To je ponosna, suverena zemlja, baš kao Crna Gora i Albanija - poručio je premijer Slovačke.

(sputniknews.com)