SAD uvodi nove carine na uvoz razne robe iz Brazila

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Iz Vašingtona navode da je odluka donesena nakon jednogodišnje istrage o trgovinskoj politici Brazila.

Carine od 25 odsto stupiće na snagu u srijedu, 22. jula. Nove carine ne obuhvataju proizvode kao što su govedina, kafa i određeni dijelovi aviona, kao ni robu koja se ne proizvodi u SAD, prenosi AFP. Vlasti Brazila osudile su odluku SAD i najavile recipročne kontramjere, prenosi Srna.

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