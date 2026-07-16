SAD uvodi nove carine na uvoz razne robe iz Brazila

Autor:ATV redakcija
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Iz Vašingtona navode da je odluka donesena nakon jednogodišnje istrage o trgovinskoj politici Brazila.
Carine od 25 odsto stupiće na snagu u srijedu, 22. jula.
Nove carine ne obuhvataju proizvode kao što su govedina, kafa i određeni dijelovi aviona, kao ni robu koja se ne proizvodi u SAD, prenosi AFP.
Vlasti Brazila osudile su odluku SAD i najavile recipročne kontramjere, prenosi Srna.
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