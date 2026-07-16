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SAD uvodi nove carine na uvoz razne robe iz Brazila

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 10:39

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Линколнов меморијал и Рефлектујући базен виде се са Вашингтоновог споменика, у сриједу, 15. јула 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP Photo/Rahmat Gul

Iz Vašingtona navode da je odluka donesena nakon jednogodišnje istrage o trgovinskoj politici Brazila.

Carine od 25 odsto stupiće na snagu u srijedu, 22. jula.

Nove carine ne obuhvataju proizvode kao što su govedina, kafa i određeni dijelovi aviona, kao ni robu koja se ne proizvodi u SAD, prenosi AFP.

Vlasti Brazila osudile su odluku SAD i najavile recipročne kontramjere, prenosi Srna.

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Tagovi :

Vašington

Brazil

carina

Naplata putarine

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