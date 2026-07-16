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Gotovo 800 preminulih od ebole

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 09:25

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Радници Црвеног крста носе тијело особе која је умрла од еболе у ​​ковчег у здравственом центру у Рвампари, Конго, у сриједу, 20. маја 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Moses Sawasawa

Broj preminulih od ebole u Kongu porastao je na 796, saopšteno je iz kongoanske Vlade.

U saopštenju se navodi da su do sada registrovana 2.073 slučaja ebole, prenio je Rojters.

Vlasti Konga saopštile su u utorak, 14. jula, da je od ebole preminulo 719 ljudi, prenosi Srna.

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Tagovi :

DR Kongo

Ebola virus

zaraza

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