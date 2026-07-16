Gotovo 800 preminulih od ebole

Autor:ATV redakcija
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Broj preminulih od ebole u Kongu porastao je na 796, saopšteno je iz kongoanske Vlade.
U saopštenju se navodi da su do sada registrovana 2.073 slučaja ebole, prenio je Rojters.
Vlasti Konga saopštile su u utorak, 14. jula, da je od ebole preminulo 719 ljudi, prenosi Srna.
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