Gotovo 800 preminulih od ebole

Broj preminulih od ebole u Kongu porastao je na 796, saopšteno je iz kongoanske Vlade.

U saopštenju se navodi da su do sada registrovana 2.073 slučaja ebole, prenio je Rojters.

Vlasti Konga saopštile su u utorak, 14. jula, da je od ebole preminulo 719 ljudi, prenosi Srna.