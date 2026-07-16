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Brodolomi kod Mjanmara: Strahuje se da je oko 500 ljudi stradalo u pokušaju da napuste zemlju

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ATV redakcija
16.07.2026 09:39

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брод тоне насукао се
Foto: Pexel/ Pok Rie

Strahuje se da je više od 500 ljudi, uglavnom pripadnika muslimanske manjine Rohinja, poginulo nakon što su se dva broda prevrnula kod obale Mjanmara, saopštile su Međunarodna organizacija za migracije i Agencija UN za izbjeglice.

Prema preliminarnim informacijama, dva plovila su krajem juna isplovila iz mjanmarske države Rakajn sa više od 500 putnika, među kojima su bili i stanovnici izbjegličkih kampova u Koks Bazaru u Bangladešu, saopštile su Međunarodna organizacija za migracije (IOM) i Agencija UN za izbjeglice (UNHCR), a prenosi Rojters.

UN navode da je prvi brod, sa oko 250 ljudi, izgubio kontakt ubrzo nakon polaska, dok se vjeruje da je drugi, sa približno 280 putnika, potonuo 8. jula kod obale regiona Ajejarvadi u Mjanmaru.

„Iako podaci o incidentima i broj žrtava još nisu zvanično potvrđeni, UNHCR i IOM su ozbiljno zabrinuti zbog potencijalno razornog gubitka života“, navedeno je u zajedničkom saopštenju dvije agencije.

Pripadnici manjine Rohinja godinama pokušavaju da pobjegnu od nasilja i teških životnih uslova u Mjanmaru i izbjegličkim kampovima u Bangladešu, krećući se opasnim morskim rutama ka Maleziji, Indoneziji i Tajlandu, prenio je Rojters.

UN su saopštile da je ove godine u Andamanskom moru i Bengalskom zalivu prijavljeno gotovo 300 nestalih ili poginulih migranata i izbjeglica Rohinja, kao i državljana Bangladeša.

(RTS)

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migracije

Agencija UN za izbjeglice

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