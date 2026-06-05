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Putin: BRIKS je davno pretekao G7, ta prednost samo raste

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ATV
05.06.2026 16:48

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Руски предсједник Владимир Путин говори на пленарној сједници Међународног економског форума у ​​Санкт Петербургу, Русија, у петак, 5. јуна 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Dmitri Lovetsky

Globalni trgovinski sistem više nije zapadnocentričan. Skoro polovina rasta globalnog BDP-a u poslednjih pet godina dolazi iz zemalja BRIKS-a, dok je udio G7 bio svega 18 odsto, saopštio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

- Kao primjer kako globalni trgovinski sistem prestaje da bude zapadnocentričan, napominjem da se u proteklih 25 godina udio BRIKS-a u međunarodnoj trgovini robom više nego udvostručio - rekao je Putin tokom plenarne sjednice Peterburškog međunarodnog foruma.

Банкомат / Илустративна фотографија

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Doprinos takozvane Grupe sedam globalnom ekonomskom rastu manji je nego kod BRIKS-a, istakao je Putin.

Prema njegovim riječima, uloga BRIKS-a u svjetskoj ekonomiji raste i nastaviće da se povećava.

Udio zemalja BRIKS-a u globalnom BDP-u po paritetu kupovne moći je oko 40 odsto, a G7 je manji od 29 odsto, precizirao je ruski lider.

- Po ovom pokazatelju, BRIKS je pretekao G7 još 2020. godine, ali njegova prednost raste. Prema prognozama, taj odnos će nastaviti da se mijenja u korist BRIKS-a - primijetio je Putin.

Unutrašnji promet robe u okviru BRIKS-a već premašuje 1 bilion dolara godišnje, dodao je Putin.

(RT Balkan)

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Tagovi :

Vladimir Putin

Rusija

BRIKS

Ekonomski forum Rusija

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