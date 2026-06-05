Lopovi digli u vazduh bankomat, pa uzeli pare: Drama u Atini

Nepoznati počinioci opljačkali su, tokom protekle noći, bankomat ispred jednog supermarketa u Vrilisiji, predgrađu Atine, koji su prehodno otvorili eksplozivom.

Nakon što su digli bankomat u vazduh, nepoznate osobe su uspjele da izvuku kase sa novcem, prenosi Prototema.

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Na licu mjesta su pripadnici grčkog Odjeljenja za deaktiviranje eksplozivnih sredstava i policijski službenici, koji, između ostalog, pretražuju snimke sa kamera u tom području.

Za sada nije saopšteno koliko novca je ukradeno iz bankomata.

(Telegraf.rs)