Lopovi digli u vazduh bankomat, pa uzeli pare: Drama u Atini

Autor:ATV
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Nepoznati počinioci opljačkali su, tokom protekle noći, bankomat ispred jednog supermarketa u Vrilisiji, predgrađu Atine, koji su prehodno otvorili eksplozivom.
Nakon što su digli bankomat u vazduh, nepoznate osobe su uspjele da izvuku kase sa novcem, prenosi Prototema.
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Na licu mjesta su pripadnici grčkog Odjeljenja za deaktiviranje eksplozivnih sredstava i policijski službenici, koji, između ostalog, pretražuju snimke sa kamera u tom području.
Za sada nije saopšteno koliko novca je ukradeno iz bankomata.
(Telegraf.rs)
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