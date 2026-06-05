Zašto sutra treba iznijeti smeće iz kuće 3 puta: Slavimo Simeona Stolpnika

Svetitelj Prepodobni Simeon Stolpnik Divnogorac veoma je poštovan u našem narodu i obilježavamo ga 6. juna, kada se po tradiciji sprovode dva običaja za sreću, zdravlje i blagostanje.

Prepodobni Simeon Stolpnik Divnogorac rođen je u Antiohiji 522. godine, u vrijeme cara Justina Starijeg. Otac mu je poginuo u zemljotresu, pa je ostao sam sa majkom Martom. U šestoj godini života udaljio se u pustinju kod duhovnika Jovana, pod čijim rukovodstvom se posvetio strogom postu i molitvi.

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Tokom života pretrpio je mnoga iskušenja, ali je, prema predanju, od Gospoda i njegovih anđela dobio veliku utjehu i blagodat. Sam Hristos mu se, kako se vjeruje, javio u liku dječaka.

Nakon tog viđenja, u Simeonovom srcu razgorela se još veća ljubav prema Hristu. Godinama je živio na stubu, u molitvi i pjevanju psalama. Kasnije se, po božjem nadahnuću, povukao na goru Divnu, po kojoj je i dobio ime Divnogorac.

Zahvaljujući svojoj dubokoj vjeri i posvećenosti, prema predanju, dobio je dar iscjeljenja i mogao je da pomaže bolesnima.

Narodni običaji

U srpskoj narodnoj tradiciji, vjeruje se da se na dan Simeona Divnogorca sprovode dva običaja koji donose sreću.

Ljubav i seks Sitne navike koje uništavaju svaku vezu ili brak

Prvi običaj je da svaki vjernik tri puta iznese smeće iz kuće. Smatralo se da se na taj način iz doma izbacuju bolesti i negativna energija.

Drugi običaj odnosi se na djevojke koje žele da pronađu ljubav i stupe u brak. Vjeruje se da bi tog jutra trebalo da naprave vijienčić od cvijeća i puste ga niz rijeku ili potok. Po predanju, do kraja godine one će upoznati osobu sa kojom će započeti zajednički život.

(Ona.rs)