Zabrinjavajuće: Nema novih projekata za unapređenje kvaliteta vazduha

Zaključak je bio da prioritet budu projektni prijedlozi koji se odnose prvenstveno na poboljšanje kvaliteta vazduha, te da se sufinansiraju putem Fonda za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti . Iako su planirana značajnija finansijska sredstva do sada u Fond nije stigao niti jedan projektni predlog.

Vazduh je opasan, nivo zagađenja je vrlo visok, smanjite boravak na otvorenom, najugroženiji su djeca i osobe sa hroničnim bolestima, zdravi budite na oprezu - ovakve vijesti odnosno upozorenja ponavljala su se tokom zime, gotovo iz dana u dan.

Da se nešto hitno mora rješavati upozoravali su i građani, ličnosti iz javnog života , političari a ponajviše majke.

Zaključak Vlade Srpske je da se posebno obrati pažnja na projekte koji se tiču poboljšanja kvaliteta vazduha i da se takvi i finansijski značajnije podrže. Novac dakle postoji, ali projektnih predloga -ni od kuda.

"Ja moram reći da sam malo i u čudu da nijedna lokalna zajednica nije do sada uputila nikakav konkretan projekat i tražila sufinansiranje iz oblasti zagađenja vazduha. - Ni iz najvećeg grada Srpske? Nismo imali projektni prijedlog ni iz najvećeg grada, s tim da je Banjaluka aplicirala sa jednim projektom i ostvarili su prava čini mi se da je projekat bio oko 50.000 maraka", kaže Denis Stevanović, direktor Fonda za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti.

Zašto nema projekata kada već ima para, ni pored upita i poziva upućenih Gradskoj upravi Banja Luka, nismo uspjeli da saznamo. U gradu apsolutnom rekorderu po zagađenju u zimskom periodu, koji zbog geografije, ne može da računa ni na buru ni na košavu niti ko zna koje čudo koje bi smog malo, makar malo umanjilo, moralo bi daleko ozbiljnije. Da su u problemu zbog zagađenog vazduha i da se teško diše, dobro znaju i u opštini Gacko.

Kažu da intenzivno rade na rješavanju problema sa zagađenjem. Posebno je dramatično bilo zimus, kada je došlo do samozapaljenja deponije. Prvi čovjek Gacka ističe da su tamo i ranije imali dobru saradnju sa Fondom i da rade na izradi novih projekata.

"Česti su bili dani kada smo mogli da osjetimo elektrofilterski pepeo i vidimo kako pada po gradskim površinama. Elem ono što nas raduje da je Fond za zaštitu životne sredine praktično voljan da sufinansira odrđene projekte oko unapređenja vazduha. Mi želimo da sarađujemo sa našim Fondom i mi smo imali i protekle godine saradnju ove godine imamo projekte koji se tiču cirkularne ekonomije razdvajanja otpada", rekao je načelnik Vukota Govedarica.

Informacijom da još uvijek nema niti jedne lokalne zajednice, grada i opštine sa novim, konkretnim predlozima za unapređenje kvaliteta vazduha iznenađen je i resorni ministar.

"Zaista šteta jer Fond kroz svoje projekte dakle nudi razne pravce u unaprijeđenju i funkcionisanju lokalnih zajednica, opština i gradova i tako i kroz ovaj projekat . Mi ćemo svakako stupiti u kontakt sa Savezom gradova i opština vidjeti i inicirati dodatno da kažem da se lokalne zajednice opštine i gradovi prijavljuju konkretno na ovaj projekat koji je u toku. Postoji volja i postoje sredstva što je uvijek negdje najveći problem vidjećemo sve, pružićemo tehničku pomoć", rekao je Bojan Vipotnik, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

Ukoliko je potrebna bilo kakva dodatna pomoć u pripremi projektne dokumentacije ili je problem druge vrste naša vrata su otvorena, poručuje na kraju ministar Vipotnik.

A kad je već tako valjalo bi požuriti, kako opet, čim zahladi ne bi ponovo bili šampioni- u zagađenju.