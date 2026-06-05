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Sudar autobusa i taksija kod zgrade Vlade u Banjaluci

Autor:

ATV
05.06.2026 18:16

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Судар код зграде Владе у Бањалуци
Foto: Viber

Saobraćaj kod zgrade Vlade u Banjaluci usporen je zbog sudara koji se dogodio u petak oko 17.40 sati.

Do nezgode je došlo kada su se u raskrsnici sudarili autobus i taksi vozilo.

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Za sada nema informacija da li je neko u ovoj nezgodi zadobio povrede.

Vozači se pozivaju na oprez i da koriste druge pravce, kako bi izbjegli gužvu na ovoj dionici.

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Više informacija trebalo bi da bude poznato nakon što se završi uviđaj.

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Saobraćajna nesreća

nesreća

sudar

udes

Banjaluka

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