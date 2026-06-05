Dijelovi svud po putu, saobraćaj blokiran: Još jedan težak udes na putevima Srpske

U veoma kratkom vremenskom roku na putevima Republike Srpske dogodila su se dva teška udesa.

Najprije je došlo do sudara u mjestu Trnjaci kod Bijeljine, da bi se svega nekoliko minuta kasnije desila nezgoda i u mjestu Peljave kod Lopara.

Saobraćaj u Peljavama je potpuno blokiran, a dijelovi automobila od siline udara su rasuti svud po putu.

Na mjestu događaja je ekipa policije koja bi trebalo da izvrši uviđaj.

Još uvijek nema zvaničnih informacija da li je neko povrijeđen u ovoj nezgodi, ali je vidljivo da je na jednom od vozila nastala ogromna materijalna šteta.

Jedan auto pored puta, drugi smrskan

Podsjećamo, nešto ranije u mjestu Trnjaci kod Bijeljine, u blizini mlina "Tomić", došlo je do sudara dva vozila.

Kako se može vidjeti na fotografijama objavljenim na društvenim mrežama, jedan automobil završio je pored puta, dok je prednji kraj drugog vozila potpuno smrskan.

Detaljnije o tome na linku u nastavku.