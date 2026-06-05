Logo
Large banner

Dijelovi svud po putu, saobraćaj blokiran: Još jedan težak udes na putevima Srpske

Autor:

ATV
05.06.2026 18:08

Komentari:

0
Удес у Пељавама код Лопара
Foto: Viber

U veoma kratkom vremenskom roku na putevima Republike Srpske dogodila su se dva teška udesa.

Najprije je došlo do sudara u mjestu Trnjaci kod Bijeljine, da bi se svega nekoliko minuta kasnije desila nezgoda i u mjestu Peljave kod Lopara.

Saobraćaj u Peljavama je potpuno blokiran, a dijelovi automobila od siline udara su rasuti svud po putu.

Na mjestu događaja je ekipa policije koja bi trebalo da izvrši uviđaj.

Još uvijek nema zvaničnih informacija da li je neko povrijeđen u ovoj nezgodi, ali je vidljivo da je na jednom od vozila nastala ogromna materijalna šteta.

Jedan auto pored puta, drugi smrskan

Podsjećamo, nešto ranije u mjestu Trnjaci kod Bijeljine, u blizini mlina "Tomić", došlo je do sudara dva vozila.

Kako se može vidjeti na fotografijama objavljenim na društvenim mrežama, jedan automobil završio je pored puta, dok je prednji kraj drugog vozila potpuno smrskan.

Detaljnije o tome na linku u nastavku.

Удес у мјесту Трњаци код Бијељине

Hronika

Novi težak udes u Srpskoj: Jedan auto pored puta, drugi smrskan

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

Lopare

udes

Policija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Полиција Србија

Hronika

Upao u prodavnice i ukrao više od 14.000 evra: Uhapšen razbojnik u Beogradu

3 h

0
Удес у мјесту Трњаци код Бијељине

Hronika

Novi težak udes u Srpskoj: Jedan auto pored puta, drugi smrskan

3 h

0
Познато када се очекује пресуда против Кецмановића

Hronika

Poznato kada se očekuje presuda protiv Kecmanovića

4 h

0
Полицијско ауто

Hronika

Poznat identitet mladića stradalog u sudaru s kombijem

4 h

0

  • Najnovije

21

18

Zašto sutra treba iznijeti smeće iz kuće 3 puta: Slavimo Simeona Stolpnika

21

11

Ove aplikacije prikupljaju najviše podataka o korisnicima

20

54

Gasprom se oglasio o gasu za Republiku Srpsku

20

51

Fon der Lajen otkrila kada Crna Gora ulazi u EU

20

46

Sitne navike koje uništavaju svaku vezu ili brak

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner