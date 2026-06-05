Upao u prodavnice i ukrao više od 14.000 evra: Uhapšen razbojnik u Beogradu

Policija u Beogradu uhapsila je B. A. (40) iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio više krivičnih djela razbojništvo.

Sumnja se da je od 2023. do 2026. godine, uz upotrebu vatrenog oružja, iz prodavnica dva trgovinska lanca u Beogradu otuđio više od 14.000 evra.

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Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, piše Blic.