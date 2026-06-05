Edi Rama nasmijao sve izjavom o EU - spomenuo intimne odnose

Autor:ATV
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Premijer Albanije Edi Rama privlači sve veću pažnju na Samitu Evropska Unija - Zapadni Balkan koji se održava u Tivtu u Crnoj Gori.
Na istom skupu evropskih lidera nalazi se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji je danas imao važan sastanak sa predsjednikom Francuske Emanuelom Makronom koji je imao riječi hvale za Srbiju, a Rama je nakon verbalnog sukoba sa novinarkom "CNN-a" imao i hit izjavu u vezi pridruživanja Evropskoj uniji.
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U periodu između sastanaka, predstavnici medija su uspjeli na kratko da ga "uhvate" za brzu izjavu.
Novinare je interesovalo da li Rama možda ima nove informacije u vezi pridruživanja Albanije Evropskoj uniji.
"Postoje tri stvari u životu koje ne možete da predvidite. To su: Bog, intimni odnosi i Evropska unija", izjavio je Rama, prenosi "Mondo".
Nakon toga je odmah produžio dalje, pretpostavlja se na sljedeći sastanak. Novinari su ostali zatečeni, mnogi su se nasmijali na njegov komentar.
🤣 Albanian PM Edi Rama on when Albania will join the EU:— NEXTA (@nexta_tv) June 5, 2026
“There are three things you can't predict: God, sex and the EU.”
Probably the most accurate description of EU enlargement ever. pic.twitter.com/a8tGvClpul
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