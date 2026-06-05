Logo
Large banner

FIFA greškom izdala besplatne ulaznice

Autor:

ATV
05.06.2026 17:07

Komentari:

0
ФИФА грешком издала бесплатне улазнице
Foto: Tanjug/AP/Michael Probst

FIFA je proglasila nevažećim besplatne ulaznice za Svjetsko prvenstvo za oko 60 navijača zbog greške na veb-sajtu.

"Ulaznice su izdate bez naknade zbog prethodnog problema tokom procesa plaćanja", saopštila je FIFA.

Зелена течност испуштена у Миљацку

Gradovi i opštine

Građani uznemireni, zelena tečnost ispuštena u rijeku

Ulaznice su prodate preko zvanične veb-stranice Svjetskog prvenstva 21. maja.

"FIFA žali zbog greške i svih neprijatnosti koje su nastale. Ulaznice koje su tražili ovi navijači ostaju rezervisane, a oštećeni su pozvani da uplate tačan iznos", navodi se u saopštenju.

Visoka cijena ulaznica za Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine, koje počinje naredne sedmice u Meksiko Sitiju, "vruća je tema" od kada su puštene u prodaju.

Петер Мађар

Svijet

Mađarska obustavlja radne vize za tri zemlje

Troškovi su znatno veći nego na bilo kom prethodnom Svjetskom prvenstvu.

Svjetsko prvenstvo u fudbalu biće održano u tri zemlje - Kanadi, SAD i Meksiku od 11. juna do 19. jula.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

FIFA

Svjetsko prvenstvo 2026

ulaznice

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Крст у Српској православној цркви.

Zdravlje

U ponedjeljak počinje Petrovski post: Evo do kad traje i koja su pravila

1 h

0
Марија дуго није могла да има дјецу, а онда је добила тројке: Појас пресвете Богородице ми је помогао

Porodica

Marija dugo nije mogla da ima djecu, a onda je dobila trojke: Pojas presvete Bogorodice mi je pomogao

2 h

0
Жена се саплела о змију у кући

Svijet

Žena se saplela o čudovišnu zmiju usred kuće

2 h

0
Наташа Беквалац

Scena

Nataša Bekvalac zakukala zbog para

2 h

0

Više iz rubrike

Вељко Пауновић

Fudbal

Paunović poslije debakla Srbije: "Najbolje da zaboravimo sve ovo"

9 h

0
Нови дебакл Србије: Мексико забио пет голова!

Fudbal

Novi debakl Srbije: Meksiko zabio pet golova!

10 h

0
Фудбалски стадион Борац - Исток

Fudbal

Krov na "Istoku" gotov do kraja juna

22 h

0
Керолај Чавес

Fudbal

Goli Mundijal je počeo: Influenserka se skinula i postavila izazov

1 d

0

  • Najnovije

18

03

Srpkinja u finalu Rolan Garosa

18

01

Upao u prodavnice i ukrao više od 14.000 evra: Uhapšen razbojnik u Beogradu

17

53

Novi težak udes u Srpskoj: Jedan auto pored puta, drugi smrskan

17

51

Fico predložio da Albanija, Srbija i Crna Gora istovremeno budu primljene u EU

17

44

Ukradeni podaci 100.000 turista koji su rezervisali smještaj na Jadranu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner