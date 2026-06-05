FIFA greškom izdala besplatne ulaznice

FIFA je proglasila nevažećim besplatne ulaznice za Svjetsko prvenstvo za oko 60 navijača zbog greške na veb-sajtu.

"Ulaznice su izdate bez naknade zbog prethodnog problema tokom procesa plaćanja", saopštila je FIFA.

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Ulaznice su prodate preko zvanične veb-stranice Svjetskog prvenstva 21. maja.

"FIFA žali zbog greške i svih neprijatnosti koje su nastale. Ulaznice koje su tražili ovi navijači ostaju rezervisane, a oštećeni su pozvani da uplate tačan iznos", navodi se u saopštenju.

Visoka cijena ulaznica za Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine, koje počinje naredne sedmice u Meksiko Sitiju, "vruća je tema" od kada su puštene u prodaju.

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Troškovi su znatno veći nego na bilo kom prethodnom Svjetskom prvenstvu.

Svjetsko prvenstvo u fudbalu biće održano u tri zemlje - Kanadi, SAD i Meksiku od 11. juna do 19. jula.

(SRNA)